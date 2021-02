Ad aprire questa sesta puntata di C’è Posta per Te è stato proprio Paolo Bonolis: scopriamo insieme la magnifica storia del regalo a Francesca.

Nuovo Sabato, nuova corsa. Anche questa sera, 13 Febbraio, sta andando in onda un nuovo appuntamento con C’è Posta per Te. Non sappiamo quando andrà in onda l’ultima puntata di questa stagione, sia chiaro. Fatto sta che, settimana dopo settimana, la padrona di casa non delude mai le aspettative del suo tanto caro ed affezionato pubblico. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: oltre ad offrire delle delicate ed emozionanti storia, Maria De Filippi è solita ospitare nello studio televisivo di Cinecittà degli ospiti davvero incredibili. Lo ha fatto anche per l’appuntamento di Sabato 13 Febbraio. Presentando, quindi, alla mercé dei suoi sostenitori due personaggi esclusivi. Facciamo riferimento a Paolo Bonolis e Federica Pellegrini. Ecco, in attesa di poter scoprire la storia di cui è protagonista la bellissima nuotatrice, scopriamo in ogni minimo dettaglio perché il conduttore di ‘Avanti un Altro’ è stato chiamato dalla De Filippi. Vi assicuriamo: le emozioni sono davvero assicurate.

C’è Posta per Te, Paolo Bonolis per la mamma di Anna, Luigi e Domenica: la storia

Anna, Luigi e Domenica hanno deciso di chiamare la trasmissione C’è Posta per te per la loro mamma. A distanza di un po’ di tempo dalla morte del loro papà a causa di una terribile leucemia, i tre figli decidono di fare una sorpresa alla loro roccia. Facendole incontrare, quindi, il suo beniamino: Paolo Bonolis. ‘Voglio dire a mamma che la vita va avanti’, dice Anna alla De Filippi durante il colloquio. ‘Voglio dire a mamma che papà è nelle mie mani e nelle mie orecchie’, le fa eco Domenica. ‘Vorrei dire a mamma che ormai siamo grandi. E che se papà era il pilastro della nostra famiglia, lei ne è le fondamenta’, conclude Luigi. Ecco, ma perché Paolo Bonolis? La risposta è davvero semplice: il conduttore romano è l’unico che, in un momento così drammatico e delicato della sua vita, fa ridere e divertire la signora Francesca.

Cos’è successo tra di loro?

‘Vogliamo ridarti quella felicità che da un po’ di tempo manca dai tuoi occhi’, dice Domenica alla sua mamma appena aperta la busta. Immediata è stata la reazione della donna. Che, appena visti i suoi figli, non ha affatto potuto fare a meno di trattenere le emozioni. Non lo ha fatto, badate bene, nemmeno quando la padrona di casa le ha letto un’emozionante lettera scritta dai suoi figli. Fino a quando, in cima alle scale, ha visto arrivare il suo beniamino: Paolo Bonolis. L’arrivo del conduttore romano è stata una vera e propria boccata di aria fresca, c’è da ammetterlo. Con la sua solita simpatia, il buon Bonolis è riuscito a strappare un sorriso alla cara Francesca. E, tra l’altro, le ha regalato anche una bellissima crociera con tutti i suoi figli.

