Danilo Rea è uno dei più celebri pianisti jazz del panorama artistico italiano, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? I dettagli.

È uno dei più celebri e famosi pianisti del mondo jazz italiano, Danilo Rea. Sul palco in compagnia di numerosi e diversi artisti di un certo calibro, il buon Danilo decanta di un successo davvero clamoroso. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? Qualche anno fa, come ricorderete, lo abbiamo vista sul palco del Festival Di Sanremo, ma cosa occorre sapere? Se siete curiosi di scoprire ogni cosa, vi assicuriamo, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro. Di seguito, infatti, non soltanto vi riproporremo riguarda la sua biografia e il suo luogo di origine, ma vi spiegheremo inoltre anche la sua carriera, vita privata e il suo canale Instagram. Siete pronti a scoprire ogni cosa nel minimo dettaglio? Procediamo con ordine allora. Buona lettura!

Chi è Danilo Rea, il famoso pianista jazz: età, Instagram e carriera

L’abbiamo visto al fianco di numerosi artisti italiani di un certo calibro, ma cosa sappiamo esattamente su Danilo Rea? Come dicevamo precedentemente, il buon Danilo rappresenta la vera e propria stella del mondo jazz italiano, ma cosa occorre sapere? Prima vi abbiamo detto che vi avremo elencato ogni cosa nel minimo dettaglio. E, badate bene, è proprio questo che adesso faremo. Cosa sappiamo, quindi, su di lui? Dov’è nato? E, soprattutto, quanti anni ha? Procediamo con ordine. Stando a quanto si legge sul web, sembrerebbe che Danilo Rea sia nato a Vicenza il 7 Agosto del 1957. Scopre di avere la passione per la musica sin da subito. Tanto è vero che riesce a conseguire il diploma presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Il suo debutto, però, avverrà soltanto nel 1975. È proprio in quest’anno, infatti, che il buon Rea forma un trio musicale. Da quel momento, la sua scalata al successo è davvero impressionante. Infatti, come dicevamo precedentemente, nella sua carriera, Danilo Rea conta numerose collaborazioni con diversi artisti. A partire, quindi, da Claudio Baglioni e Mina. Fino a Riccardo Cocciante e tanti altri ancora. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, il vero e proprio fior fiore dello spettacolo italiano. Cosa sappiamo, invece, del suo canale Instagram? Se siete proprio curiosi di andare a cercarlo sui social, questo è il suo profilo (CLICCA QUI)

Cosa sappiamo sulla sua vita privata?

Se da una punta di vista professionale e lavorativo, quindi, Danilo Rea decanta di un successo davvero clamoroso. E, soprattutto, è ricco di esperienze davvero impressionanti. Cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? Danilo Rea è sposato? Ha una compagna? Ed, infine, ha dei figli? Purtroppo, al momento, non possiamo dirvi nulla di preciso. Seppure, infatti, sul suo canale social ufficiale, non siamo riusciti a rintracciare alcuna informazione utile in questo ambito.

Adesso, vi assicuriamo, sapete ogni cosa su di lui. Non ci resta che vederlo esibire!