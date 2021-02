Elisabetta Gregoraci al GF Vip: quanto costa il look dell’ultima puntata del reality show di Canale 5, non indovinereste mai.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella del GF Vip in onda ieri sera su Canale 5. È successo davvero di tutto, a partire dall’inaspettata eliminazione di Maria Teresa Ruta. E come sempre ad interagire nel corso della diretta ci sono anche gli ex concorrenti del reality, ospiti in studio al fianco di Alfonso Signorini. Tra questi c’è anche lei, Elisabetta Gregoraci, che ha lasciato la casa del GF Vip a inizio dicembre, di sua spontanea volontà, dopo la notizia del prolungamento. Ma, anche da fuori, Elisabetta continua ad essere una grande protagonista del programma, insieme ai suoi look! Gli outfit della showgirl incantano sempre il pubblico, puntata dopo puntata. Ed è successo anche ieri, quando la Gregoraci ha indossato camicia verde, gonna bianca e scarpe rosse, imitando i colori della bandiera italiana. Curiosi di sapere qualcosa in più sul look? Ecco quanto costa.

Elisabetta Gregoraci al GF Vip: il suo look incanta tutti, ecco il prezzo del completo

Camicia verde, gonna bianca e decolleté rosso: il look di Elisabetta Gregoraci scelto per la puntata di ieri del GF Vip ha incantato tutti. “Come la bandiera italiana”, scrive la bellissima conduttrice calabrese sul suo profilo Instagram. Curiosi di sapere qualcosa in più sul completo indossato da Elisabetta? Si tratta di un outfit totalmente firmato Genny. La camicia color verde, caratterizzata da un fiocco sotto il colletto, costa 443 euro; la gonna a portafoglio è caratterizzata da un notevolissimo spacco, che mette in mostra le splendide gambe della Gregoraci. Il prezzo? 420 euro. A completare il look, il decolleté rosso di Roberto Festa, dal valore di 194 euro. Per quanto riguarda l’acconciatura, la Gregoraci ha optato per un look del tutto nuovo, con capelli effetto bagnato tirati all’indietro. Insomma, come sempre, l’ex gieffina ha lasciato tutti senza parole.

E voi, cosa ne pensate dell’outfit scelto dalla showgirl per la puntata di ieri sera?