L’ex amatissima corteggiatrice di Uomini e Donne diventerà mamma per la prima volta: l’annuncio a sorpresa è appena arrivato.

Sono passati diversi anni da quando è andata in onda la prima puntata di Uomini e Donne. Da quel momento, lo sappiamo benissimo, sono passati tantissimi tronisti e troniste ed, ovviamente, corteggiatrice e corteggiatrici. C’è chi, all’interno dello studio televisivo di Cinecittà, è riuscita a trovare l’amore. E chi, invece, non ci è affatto riuscita. È il caso, ad esempio, di questa ex corteggiatrice. Che, seppure sia uscita mano nella mano con un giovane ed aitante tronista, è riuscita a trovare la sua felicità lontana dai riflettori. E, ve lo assicuriamo, stiamo parlando di una felicità a trecentosessanta gradi. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: proprio qualche ora fa, la seguitissima ex corteggiatrice ha annunciato di stare per diventare mamma per la prima volta. Uno splendido annuncio a sorpresa, da come si può chiaramente comprendere. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice diventa mamma: la sorpresa ai fan

Ha appena annunciato di stare per diventare mamma per la prima volta. Così come Belen Rodriguez, anche l’ex amatissima corteggiatrice di Uomini e Donne ha annunciato di essere incinta di circa 16 settimane. Uno splendido annuncio a sorpresa, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato senza parole tutti i suoi sostenitori. Anche perché sappiamo benissimo quanto il suo percorso nello studio di Uomini e Donne abbia conquistato davvero tutti. E le abbia, soprattutto, permesso di entrare nel cuore di milioni di italiani. Ecco, ma la domanda sorge spontanea adesso: di chi stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Ebbene si. Stiamo parlando proprio di Sonia Pattarino, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Ivan Gonzalez. Attraverso una serie di scatti caricati sul suo canale Instagram ufficiale (CLICCA QUI PER VEDERLI), la bellissima sarda ha annunciato la sua prima gravidanza. Tantissimi auguri alla coppia!