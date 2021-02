Federica Pellegrini è una campionessa di nuoto, ma sapete proprio tutto sui suoi ex fidanzati? Scopriamo insieme la sua vita privata.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Federica Pellegrini. Detentrice di ben 168 medaglia, di cui, da come si legge sul sito dell’Agi, 121 d’oro, 33 d’argento e 13 di bronzo, la bellissima Federica è, senza alcun dubbio, una pluri premiata campionessa. Vera e propria leggende del nuoto e vera stella di Instagram, la Pellegrini decanta di un successo davvero clamoroso. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? Attualmente, si dice che sia fidanzata con Matteo Giunta, il suo allenatore. Anche se, al momento, nessuno dei due diretti interessati ha smentito o confermato tale indiscrezione. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente della sua vita sentimentale pregressa? Qualora la relazione con il bel Giunta fosse confermata, sapete chi sono gli ex fidanzati della bella Pellegrini? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, sono due volti notissimi e, soprattutto, super apprezzati. Scopriamo insieme ogni cosa.

Federica Pellegrini, chi sono i suoi ex fidanzati? Li conosciamo benissimo

Come dicevamo precedentemente quindi, Federica Pellegrini è super conosciuta ed apprezzata soprattutto nella sua disciplina. Entrata a far parte del mondo del nuoto davvero giovanissima, perché, come raccontato dalla diretta interessata su Instagram, ‘costretta’ dalla mamma a prendere parte ai primi allenamenti, in un vero e proprio batter baleno, è riuscita ad ottenere dei risultati davvero impressionanti. Risultati talmente incredibili che, badate bene, la rendono attualmente campionessa di numerose medaglie. Ecco, ma tralasciando, quindi, questo aspetto lavorativo e professionale che è noto a tutti, siete curiosi di conoscere un lato più ‘intimo’ e riservato? In particolare, siete curiosi di sapere quali sono i suoi ex fidanzati? Come dicevamo precedentemente, sembrerebbe che, attualmente, la Pellegrini sia fidanzata con Matteo Giunta, il suo preparatore, anche se non c’è alcuna conferma o smentita da ambo le parti. Ecco, ma prima di lui, se fosse davvero così, chi c’era nella sua vita? Ebbene. Federica Pellegrini è stata fidanzata con Luca Marin, suo collega. Dal 2008 e al 2011, infatti, la campionessa ha vissuto una splendida storia d’amore con lui. Terminata, però, il cuore di Federica è ritornato a battere. E lo ha fatto nuovamente con un suo collega. Dal 2011 fino al 2017, infatti, la nuotatrice ha fatto coppia fissa con Filippo Magnini, attuale compagno di Giorgia Palmas. Non sappiamo per quale motivo la loro relazione sia finita, sia chiaro. Fatto sta che, a quanto pare, sembrerebbe che i due siano rimasti in buoni rapporti.

Ricordavate ogni cosa della vita privata di Federica Pellegrini?