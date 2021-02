Francesca Sofia Novello è la bellissima fidanzata di Valentino Rossi, ma avete mai visto i suoi genitori? Spunta lo scatto di famiglia.

Francesca Sofia Novello si è presentata al pubblico italiano in tutta la sua bellezza ed eleganza poco più di un anno fa. Scelta da Amadeus come co-conduttrice in una delle cinque serate del Festival di Sanremo del 2019, la bellissima modella ha ampiamente saputo catturare l’attenzione su di sé. Non soltanto perché, diciamoci la verità, decanta di una bellezza davvero assoluta, ma anche perché, seppure giovanissima, è riuscita ampiamente a dimostrare di essere all’altezza della situazione. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? Certo, conosciamo abbondantemente la sua vita privata. E, soprattutto, sappiamo che, da circa tre anni, è felicemente fidanzata con Valentino Rossi. Ecco, ma cosa sappiamo con precisione? Ad esempio, avete mai visto i suoi genitori? In una sua intervista a Vanity Fair, la modella ha dichiarato di avere un ottimo rapporto sia con la mamma e con il papà. Ma voi li avete mai visti? Tranquilli, ci pensiamo noi! Spulciando con attenzione il profilo Instagram della bella Novello siamo riusciti a rintracciare una foto della famiglia al completo. Di che cosa parliamo? Scopriamolo.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Avete mai visto i genitori di Francesca Sofia Novello? Lo scatto social

Bellissima e giovanissima, ma cosa sappiamo esattamente su Francesca Sofia Novello? La sua prima apparizione televisivo è avvenuta nel 2019 sul palco di Sanremo e l’ultima, invece, a Verissimo il 13 Febbraio, ma cosa occorre sapere sulla bellissima fidanzata di Valentino Rossi? Certo, della sua carriera da modella e non solo, conosciamo davvero ogni cosa. Ma, ad esempio, vi siete mai chiesti chi siano i suoi genitori? Chi è, quindi, la mamma? E chi è, infine, il papà? Oppure, vi siete mai chiesto se la giovane Novello abbia un fratello? Ebbene. Se, almeno una volta, vi siete posti queste domande, siete nell’articolo giusto. ‘Spulciando’ con attenzione il profilo Instagram di Francesca Sofia siamo incappati in una serie di meravigliosi scatti fotografici. Talvolta è da sola e mette in mostra la sua enorme bellezza. Altre volte, invece, è in compagnia di Valentino Rossi, suo compagno da circa tre anni. Ed altre, infine, è in compagnia della sua famiglia. Come sono? Si somigliano? Sono affiatati? Siete proprio curiosi di saperlo? Guardiamo insieme questo splendido ritratto familiare.

Da come si può chiaramente vedere, quindi, Francesca Sofia Novello è in compagnia di suo fratello, della bella mamma e del suo papà. Un quadretto familiare davvero splendido, c’è da ammetterlo. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: avete visto come si somigliano? Davvero impressionante, vero?