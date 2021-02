E’ entrata nella scuola di Amici andando a sostituire Elisabetta Ivankovich: chi è la giovanissima cantante Gaia Di Fusco.

Abbiamo visto ieri 12 febbraio nel Daytime di Amici 20 fare il suo ingresso nella famosa scuola una giovanissima cantante. Si tratta di Gaia Di Fusco, che la docente Arisa ha voluto entrasse a far parte del talent show di Canale 5 in sostituzione di Elisabetta Ivankovich. La fase del serale è sempre più imminente e secondo Arisa non ci sarebbe abbastanza tempo per far venire fuori il talento della ragazza, a cui ha promesso di riservare un posto nella prossima edizione. Ma chi è Gaia Di Fusco? Scopriamo qualcosa in più su questa talentuosa ragazza, vi ricordate dove l’abbiamo già vista? Si tratta di due programmi di grande successo.

Gaia Di Fusco entra ad Amici: ricordate a quali trasmissioni ha partecipato?

Come avrete certamente notato guardando il daytime di ieri pomeriggio, Gaia Di Fusco è davvero molto giovane. Non ha neanche 20 anni e per essere così piccola è davvero un fenomeno. Viene da Mondragone, in provincia di Caserta. Figlia di mamma Annamaria e papà Mario, ha due fratelli, Niccolò e Sara, ed una nonna dalla quale ha ereditato la passione per il canto: con lei cantava nel coro della chiesa. Molto sostenuta dai suoi concittadini, Gaia è già un volto noto della tv. Molti ricorderanno che la bravissima cantante ha partecipato a importanti programmi in passato. Innanzitutto, nel 2013 è stata finalista a Io canto condotto da Gerry Scotti, nella squadra di Claudio Cecchetto. Indimenticabili le sue esibizioni con brani molto famosi come “Luce (Tramonti a nord-est)” di Elisa e “Someone like you” di Adele. Poi nel 2019 ha partecipato ad All Together Now su Canale 5 e anche lì si è guadagnata la finale. Il suo profilo Instagram ha oltre 20mila follower e sicuramente aumenteranno sempre di più: i suoi scatti mostrano una bellezza non comune che attira migliaia e migliaia di seguaci.

Insomma, Gaia Di Fusco si è sempre fatta notare per la sua bravura e siamo certi che anche ad Amici saprà farsi valere.