Confronto nella casa del GF VIP 5 tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: la gieffina rivela cosa prova per il coinquilino

Nella casa del Grande Fratello Vip potrebbe nascere una nuova storia d’amore. Dopo Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, potrebbe nascere del tenero anche tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Il figlio dell’ex portiere della nazionale, durante la settimana, ha rivelato in confessionale di provare un certo interesse nei confronti della sua coinquilina. Ieri sera, durante la diretta, il conduttore Alfonso Signorini ha mostrato il video a Rosalinda. L’attrice, però, ha precisato di dover prima sistemare la sua situazione sentimentale e poi, nel caso, sarà libera da impedimenti.

GF VIP 5, confronto tra Rosalinda e Andrea

Dopo la puntata di ieri sera, Rosalinda ha cercato un confronto con Andrea Zenga. Il figlio dell’ex portiere ha confermato l’interesse nei suoi confronti, ma non vuole assolutamente metterla in difficoltà. “A volte mi trattengo” – ha dichiarato Zenga – “Vorrei abbracciarti di più. Mi piaci molto, penso si sia capito. Ho paura di metterti in difficoltà“. A quel punto, anche Rosalinda ha confessato cosa prova nei suoi confronti e le sue parole sicuramente spiazzeranno il pubblico. Parlando con il coinquilino, l’attrice ha rivelato: “La mia situazione fuori è complessa. Sicuramente conoscerti mi ha destabilizzato e sei arrivato in un momento in cui ero in conflitto con me stessa. Era forse quello che cercavo“. Le parole sicuramente avranno spiazzato anche Zenga, il quale però ci ha tenuto a precisare: “Io rispetterò i tuoi tempi. Ti aspetterò se vorrai, qui o fuori“.

Come la chiamiamo questa nuova ship? ❤️ #GFVIP Pubblicato da Grande Fratello su Sabato 13 febbraio 2021

I due hanno confessato di provare un’attrazione reciproca, ma Rosalinda è fidanzata con Giuliano. Prima di viversi la sua storia – se storia sarà – con Zenga, dovrà risolvere prima la situazione con Giuliano. In ogni caso, il figlio dell’ex portiere ha dichiarato di essere pronto ad aspettarla, anche fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Nel frattempo, la produzione ha già iniziato a shippare (nel gergo giovanile si usa tale termine per ‘spingere una coppia’) la nuova coppia della casa.