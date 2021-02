GF Vip, è bufera sul web: il gesto di Tommaso verso Pierpaolo indigna i fan; ecco cosa è accaduto subito dopo la puntata di ieri.

Se la puntata di ieri del GF Vip è stata infuocata il post puntata lo è stato ancora di più! Nella casa più spiata della tv è successo davvero di tutto dopo la diretta di ieri sera. Diretta che ha regalato un’eliminazione shock, quella di Maria Teresa Ruta, che inaspettatamente ha lasciato la casa del GF Vip. Dopo la puntata, gli animi si sono surriscaldati in casa e sono arrivate discussioni e liti a non finire. In particolare, Tommaso Zorzi ha discusso con Giulia Salemi, colpevole, secondo lui, di essersi comportata da stratega e di aver messo in cattiva luce lui e Stefania Orlando. A difendere Giulia ci hanno pensato Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello, ma la discussione ha raggiunto toni davvero accesi. Finché, a un certo punto, Tommaso a deciso di lasciare la casa, dirigendosi verso la porta rossa. A fermarlo tutti i coinquilini, tra cui anche Pierpaolo. È proprio a questo punto che è successo qualcosa che non è passato inosservato. Un gesto che avrebbe compiuto Tommaso nei confronti di Pierpaolo non è piaciuto a parte dei telespettatori: sul web è nata una vera e propria bufera. Scopriamo cosa è successo.

GF Vip, è bufera sul web: fan indignati per il gesto di Tommaso verso Pierpaolo, cos’è successo

Tommaso Zorzi era sul punto di lasciare la casa del GF Vip, qualche ora fa, dopo la puntata di ieri. A spingere il concorrente a lasciare il gioco l’ennesima discussione in casa, durante la quale si è scontrato con Giulia Salemi in primis, ma anche con Dayane e Pierpaolo. Quest’ultimo, però, ha cercato di fermare Tommaso quando era sul punto di aprire la porta rossa e lasciare la casa. Ma, a quanto pare, Zorzi avrebbe “spintonato” il coinquilino, dicendogli di andare via. A raccontarlo ieri sera era stato già Pierpaolo, ma, questa mattina, Tommaso sembra aver confermato, raccontando la scena ad alcuni concorrenti in cucina. Un racconto che non è piaciuto a gran parte dei telespettatori, che, sui social, hanno condiviso il video, criticando l’atteggiamento di Tommaso, che non sembra pentito del suo gesto. Ecco uno dei tantissimi tweet a riguardo apparso nelle ultime ore:

VERGOGNA

“Ho preso Pier e fa il gesto di spostarlo di forza”

E gli altri dicono che è un po too much e lui nono #gfvip #prelemi #rosmello pic.twitter.com/jOPArfpzug — PATTY 🌻 ❱❱❱❱ OHIISSA ◟̽◞̽ (@abeautifulfib) February 13, 2021

E proprio Tommaso è uno dei candidati al terzo posto di finalista, insieme a Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta. Il televoto, aperto ieri sera, sarà chiuso lunedì sera durante la diretta. E proprio durante la diretta scopriremo chi tra i tre conquisterà la tanto desiderata finale, che si terrà il 1 marzo. E voi, per chi fate il tifo?