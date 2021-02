Panico nella notte del GF VIP: il concorrente ha provato ad aprire la porta rossa ma l’ha trovata bloccata. Ecco cosa è successo.

Ieri sera, venerdì 12 febbraio, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP. E’ stata una puntata piuttosto movimentata: a meno di un mese dalla finale, Maria Teresa Ruta è stata eliminata. E’ stata forse proprio questa decisione (del televoto) a rompere gli equilibri nella Casa più spiata d’Italia. Tommaso, dopo la puntata in diretta, ha provato ad abbandonare il gioco: ha provato ad aprire la porta rossa ma quest’ultima era bloccata. Cosa è successo precisamente nella notte? Vi raccontiamo tutto, nei minimi dettagli.

Parliamo di Tommaso Zorzi e del gesto shock che ha compiuto nella notte. L’influencer milanese ha avuto una vera e propria crisi: ha provato ad abbandonare la Casa. Nella notte, subito dopo la puntata andata in onda venerdì 12 febbraio, ha deciso di voler abbandonare il reality. Il concorrente deciso di voler uscire dalla Casa più spiata dagli italiani, ha superato il primo step ed ha provato ad aprire la famosa porta rossa ma il GF VIP ha bloccato la porta prima che il concorrente potesse aprirla. Sappiamo tutti che chi decide di aprire la porta rossa è automaticamente escluso dal gioco. Il giovane non è riuscito così ad uscire all’esterno della Casa di Cinecittà. Stefania ed Andrea Zelletta nel frattempo hanno provato a fermarlo: “Devi stare calmo” gli ha detto più volte l’ex tronista. “Non facciamo stupidaggini, ti prego” sono state le parole della Orlando.

“Mi devono fare uscire, non possono chiudere la porta” ha ripetuto più volte Tommaso. Stefania ed Andrea hanno provato a convincere il giovane a ragionare, a calmarsi. L’influencer ha continuato a dire che voleva uscire, non riuscendo a fargli cambiare idea, si vede nella clip, Stefania ha concluso: “Allora mi metto una cosa (mi vesto, ndr) ed esco con te“.

🚨Il GF ha bloccato la porta per non fare uscire Tommaso. Stefania intanto si è andata a vestire per uscire con lui. 🚨

