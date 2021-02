GF Vip, che sorpresa per i concorrenti: arriva il comunicato inaspettato, cosa accadrà in casa nelle prossime ore.

Continuano le avventure dei vip nella casa più spiata della tv. Manca sempre meno al gran finale del GF Vip, che si concluderà ufficialmente lunedì 1 marzo. E con la finale che si avvicina il clima in casa è sempre più teso. Dopo la puntata di ieri, ricca di colpi di scena, è successo davvero di tutto: dalla discussione accesa tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi, al tentativo di quest’ultimo di abbandonare la casa. Ma, poco fa, è arrivata una notizia inaspettata per i concorrenti. Per qualche ora, stop alle liti e ai rancori, in casa è tempo di festa! Ecco cosa accadrà in casa questa sera!

GF Vip, che sorpresa per i concorrenti: arriva il comunicato inaspettato, arriva il Carnevale!

Nella casa del GF Vip è tempo di festa! Dopo il Natale e il Capodanno, i vip festeggeranno in casa anche il Carnevale! La data esatta di questa festività è martedì 16 febbraio, ma per i ragazzi la festa in maschera arriverà proprio questa sera. Ogni sabato sera, infatti, ci sono feste a tema nella casa e, in occasione del Carnevale, questo week end sarà dedicato alla festa in maschera. Con tanto di menù tradizionale di questa festività, dalle lasagne alle polpette, che dovranno preparare proprio i concorrenti. Quali saranno i costumi che i concorrenti dovranno indossare per la serata? Non lo sappiamo ancora! Quel che è certo è che sarà una serata tutta da vivere. Come seguirla? Sul canale Mediaset Extra, sul canale 55, sull’app di Mediaset Play o sul sito ufficiale del reality show, dove è possibile seguire la diretta 24 ore su 24.

Non ci resta che attendere qualche ora per seguire la festa più colorare e divertente dell’anno, in diretta dalla casa più spiata della tv. E voi, vedrete questa festa?

La casa è divisa a metà: cosa accadrà alla festa?

Sarà curioso vedere anche come si comporteranno i vip durante la serata. Il clima in casa, infatti, è tutt’altro che disteso. La casa è suddivisa in due fazioni vere e proprie: da un lato, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello, dall’altro Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. I vip riusciranno a mettere da parte i rancori per una serata e godersi la festa? Staremo a vedere!