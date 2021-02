Guenda Goria, ex concorrente del GF VIP, è una vera furia: la mamma di Maria Teresa Ruta se l’è presa con tutti, ecco cosa è successo in puntata.

Il colpo di scena a cui abbiamo assistito ieri sera, durante il GF VIP, è stato totalmente inaspettato. Nella puntata di venerdì 12 febbraio 2021 l’eliminata della serata è stata Maria Teresa Ruta. Nessuno avrebbe immaginato che potesse uscire una delle protagoniste indiscusse di questa edizione: sin dal suo ingresso, ad inizio reality, ha regalato tanto di sé ed in molti non hanno gradito la decisione di eliminarla dal gioco. Chi ha sbottato letteralmente in studio, dopo la notizia, è Guenda Goria: la figlia di Maria Teresa, come una furia, ha detto la sua, alzando anche la voce. Ha conquistato gli applausi dell’intero studio, compresi quelli di Antonella Elia. Ecco quali sono state le parole dell’ex gieffina.

GF VIP, Guenda Goria è una furia: “Arrabbiata nera, non è giusto”, duro sfogo

Guenda Goria, dopo l’eliminazione di Maria Teresa Ruta ha letteralmente sbottato. La figlia della giornalista presente in studio ha cominciato ad urlare, spiegando di essere davvero arrabbiata. “Non ho parole. Mamma è stata presa di mira da tutti, sono incavolata nera. Meritava la finale, la meritano tutti quelli che sono partiti a settembre. Vi siete accaniti tutti, era facile accanirsi contro lei perchè sorride sempre. Non è giusto, sono incavolata nera. Non è giusto che non è in finale insieme agli altri“.

Guenda Goria ha parlato ad alta voce tra gli applausi dello studio: Antonella Elia più volte ha alzato la voce urlando “Brava”. L’opinionista è stata pienamente d’accordo con le parole dell’ex concorrente.

Faccia a faccia tra Malgioglio e Maria Teresa

Non è stata una puntata facile per Maria Teresa Ruta: la concorrente eliminata, prima di uscire dalla Casa del GF VIP, ha avuto un confronto acceso con Malgiglio. L’ex concorrente del reality ha accusato la giornalista di essere una stratega.