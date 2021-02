Il Cantante Mascherato, chi è la Farfalla: arriva la smentita, “Non sono io”

Chi è la Farfalla de Il Cantante Mascherato? Arriva la smentita ufficiale: “Non sono io”, ecco chi l’ha dichiarato

Il cantante mascherato è un programma televisivo in onda dal 10 gennaio 2020 in prima serata su Rai 1 ed è condotto da Milly Carlucci. Il programma è l’adattamento italiano della versione statunitense del talent show The Masked Singer. La trasmissione ha come protagonisti personaggi del mondo dello spettacolo e della musica, i quali si esibiscono in sfide canore in forma anonima, nascosti all’interno di pittoresche maschere. La reale identità dei concorrenti viene rivelata in diretta solo al momento della loro eliminazione. Nel corso di ogni puntata, la giuria decreta un vincitore. La prima edizione è andata in onda dal 10 al 31 gennaio 2020 per quattro puntate ed è stata vinta da Teo Mammucari con la maschera del Coniglio; mentre la seconda edizione è iniziata il 29 gennaio del 2021 e andrà in onda per cinque puntate.

Il Cantante Mascherato, chi è la Farfalla: la smentita

Tra le maschere di quest’anno figura anche la Farfalla. Il personaggio non è stato ancora svelato, ma quasi tutti sono sicuri che dietro al vestito si celi Anna Tatangelo. La cantante, durante una sessione di domande e risposte tra le stories di Instagram, ha smentito seccamente: “Ragazzi basta con questa storia! Ogni settimana ho il cellulare in fiamme con persone che mi chiedono se sono io in quel programma” – poi ha aggiunto – “No, non sono io“.

Dietro la maschera della Farfalla, dunque, non si cela Anna Tatangelo. La cantante ha seccamente smentito attraverso le stories del suo profilo Instagram. Proseguono dunque le indagini della giuria e del pubblico. Al momento nessuno ha ancora indovinato quali personaggi si celano dietro le maschere del programma condotto da Milly Carlucci. Fino al momento sono stati eliminati: la Pecorella (Alessandra Mussolini), Baby Alieno 2 (Gigi e Ross), la Tigre azzurra (Mauro Coruzzi), la Giraffa (Katia Ricciarelli). I Ricchi e Poveri, invece, si sono ritirati ed erano travestiti da Baby Alieno, poi sostituito da Gigi e Ross.