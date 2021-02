Jo Squillo rappresenta la vera e propria icona degli anni ’80, ma sapete chi è suo marito? Scopriamo tutto quello che occorre sapere.

È una vera e propria artista a trecentosessanta gradi, Jo Squillo. Icona degli anni ’80, la bellissima Giovanna Coletti, questo è il suo nome di battesimo, decanta di un successo davvero clamoroso. Nel mondo dello spettacolo dal 1980, anno in cui pubblica la sua prima etichetta, la bella Squillo vanta di una carriera davvero impressionante. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente della sua vita privata? Jo Squillo, ad esempio, è sposata? Ha figli? E, qualora fosse sposata, chi è esattamente suo marito? Vi siete mai chiesti queste cose? Tranquilli, è arrivato il momento di esaudire ogni vostra richiesta. Di seguito, infatti, vi diremo chiaramente chi è suo marito. E, vi assicuriamo, in giro c’è tantissima confusione. Pertanto, quindi, il nostro intento è proprio quello di fare chiarezza. Scopriamo insieme ogni cosa.

Chi è il marito di Jo Squillo? Lui si chiama Gianni Muciaccia, ma non è come pensate

Cosa sappiamo esattamente della vita privata di Jo Squillo, quindi? Se, dal punto di vista professionale, sappiamo cosa sappiamo, cosa occorre conoscere della sfera sentimentale? In particolare, l’icona degli anni ’80 ha un marito? Ebbene si. Il cuore di Giovanna Coletti, questo è il suo vero nome, batte per un uomo da tantissimi anni. Sapete qual è il suo nome? Ecco. Il marito di Jo Squillo si chiama Gianni Muciaccia. Il nome non vi è affatto nuovo? Avete ragione. Senza alcun dubbio, il nome di battesimo del consorte della Squillo vi farebbe pensare allo storico conduttore di ‘Art Attack’. Ecco, non vogliamo deludervi, ma non è affatto lui. Si tratta di un caso di omonimia, quindi. Perché il marito di Jo Squillo non è affatto quel Giovanni Muciaccia. Ebbene, ma allora chi è esattamente? Le informazioni che abbiamo su di lui, ve lo anticipiamo, sono davvero pochissime. Fatto sta che, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che anche lui appartenga al mondo del musica. Nel 1970, infatti, ha fondato un gruppo musicale. E, dopo il suo scioglimento, ne ha formato ancora un altro. Ma non è affatto finita qui. Stando a quanto si legge, sembrerebbe che Gianni Muciaccia sia anche il regista di un programma ideato ad hoc da sua moglie.

Voi sapevate chi fosse il marito di Jo Squillo?