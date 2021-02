Leonardo Lamacchia di recente ha rivelato un retroscena del suo passato: l’impressionante cambiamento del cantante di Amici 20.

La classe di Amici di quest’anno annovera talenti davvero notevoli: seppur giovanissimi, molti dei ragazzi scelti per far parte del talent di Canale 5 dimostrano potenzialità artistiche davvero incredibili. Uno tra questi è senza dubbio Leonardo Lamacchia: dalla sua partecipazione a Sanremo Giovani nel 2017, il cantante pugliese dimostra di avere la stoffa per fare strada nella musica. Ciò che non tutti sanno è che l’artista 26enne ha vissuto una difficile fase nel suo passato. Lo ha rivelato nella scuola di Amici dove proprio nelle scorse settimane ha attraversato un momento di crisi. Abbiamo visto infatti che la sua maglia era stata sospesa da Rudy Zerbi. Sfogandosi con Maria De Filippi, ha inaspettatamente rivelato un retroscena inedito della sua vita.

Leonardo Lamacchia, l’inaspettato retroscena: il cantante di Amici lo ha rivelato solo ora

Il suo fisico non è sempre stato come quello che vediamo oggi: in passato è arrivato a pesare più di 110 Kg. “Prima avevo uno scudo addosso enorme, che mi pesava letteralmente, fatto di kg in più, ricavati soprattutto di notte, quando nessuno mi vedeva. Quando mi guardavo allo specchio non ero me stesso. Ero molto più simpatico tra virgolette, me ne fregavo un po’ di più. Usando i chili di troppo come scudo e usando la simpatia e la leggerezza riuscivo ad andare avanti. Sono arrivato a pesare più di 110 kg. Poi verso la fine del liceo molto naturalmente ho iniziato a evitare il cibo e riesco a dimagrire. Adesso sono quasi 30 chili in meno. Nonostante non ci siano più nella testa li ho ancora”, ha raccontato. Un aspetto davvero inedito che ha lasciato tutti stupiti. Fatto sta che Leonardo è riuscito brillantemente a ritrovare la forma fisica e ciò è certamente lodevole.

Proprio nella puntata che vedremo oggi alle 14:10 su Canale 5, scopriremo cosa accadrà e quale sarà il destino di Lamacchia all’interno della scuola.