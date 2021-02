Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazioni oggi 13 febbraio: jackpot da capogiro, i numeri vincenti di questa sera.

Tutto pronto per le nuove estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Questa sera, sabato 13 febbraio 2021, torna l’appuntamento con i numeri vincenti. A partire dalle ore 20, scopriremo la sestina fortunata del Superenalotto, i numeri delle ruote del Lotto e i numeri vincenti del 10eLotto. Il jackpot è sempre più alto: ben 106,7 milioni di euro per chi centrerà il tanto agognato 6. Un 6 che non è stato centrato nell’ultima estrazione di giovedì, dove è mancato anche il 5+1, ma due fortunati vincitori hanno centrato il 5, portando a casa 99.310 euro. Il montepremi, quindi, diventa sempre più alto, ma anche le altre combinazioni prevedono premi decisamente notevoli. Siete pronti a scoprire se questa è la vostra serata fortunata? Ecco per voi tutti i numeri del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, controlla la tua schedina e buona fortuna!

Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazioni oggi 13 febbraio: controlla la tua schedina

Pronti a scoprire se questa sera la fortuna è dalla vostra parte? A partire dalle ore 20 di sabato 13 febbraio 2021 saranno estratti i numeri vincenti, che regaleranno premi di gran valore. Prima le combinazioni delle dieci ruote del Lotto, più quella Nazionale, poi la combinazione vincente di SuperEnalotto, con Numero Jolly e Numero SuperStar, e come sempre i numeri del 10eLotto, con numero Oro e Doppio Oro. Non ti resta che prendere la tua schedina e controllare attentamente: buona fortuna!

I numeri del Lotto

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

2. I numeri del Superenalotto:

Numeri vincenti:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

3. I numeri del 10eLotto

I numeri vincenti del 10 e Lotto:

Numero Oro

Doppio Oro

Allora, siete tra i fortunati di questa sera? Noi ve lo auguriamo! Per ritentare la fortuna, dovrete attendere martedì sera. Le estrazioni, infatti, avvengono tre volte la settimana, il martedì, il giovedì ed il sabato alle ore 20.00 di sera; i sorteggi possono essere anticipati o posticipati in caso di sovrapposizione con un giorno festivo.