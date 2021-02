Spunta un dettaglio inaspettato, sapete che Maria Teresa Ruta condusse proprio quel programma in tv? Guardate qui, era giovanissima!

Maria Teresa Ruta è stata una delle protagoniste indiscusse del GF VIP. L’ormai ex gieffina è uscita dalla Casa più spiata d’Italia venerdì 12 febbraio, eliminata dal televoto. La Ruta è stata protagonista di un percorso lungo e magnifico nel reality: prima in coppia con la figlia, poi sola, la giornalista ha regalato tanto di sé, della sua vita. La sua eliminazione è stata molto discussa: in particolare la figlia, Guenda Goria, in studio si è fatta sentire. Se l’è presa con tutti urlando di essere davvero incavolata perchè, secondo il suo parere, sua madre non meritava di essere eliminata. Tornando a Maria Teresa, la donna classe ’60, ha un passato brillante, è la protagonista di una carriera davvero incredibile: non tutti sanno che la Ruta è stata la conduttrice di quel programma! Guardate un po’ qui.

Maria Teresa Ruta irriconoscibile, in tv da giovanissima: il ‘dettaglio’ non sfugge

Nel profilo Instagram di Maria Teresa Ruta c’è un video davvero incredibile. La giornalista, ex concorrente del GF VIP, è uno dei volti televisivi più noto e seguito. La giornalista è stata alla conduzione di tanti programmi famosi, che hanno segnato la storia del piccolo schermo italiano. Uno di questi è Lo Zecchino D’Oro: la Ruta è stata al timone del programma per bambini per sei edizioni, al fianco di Cino Tortorella. Ma voi ricordate quel simpatico bambino di Vicenza diventato famoso per la sua simpatia? Ecco, in quel video che ancora oggi spopola sul web c’è Maria Teresa Ruta! La conduttrice era davvero uno schianto, guardatela in tv da giovanissima:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Teresa Ruta (@mariateresaruta)

Maria Teresa ha condotto lo Zecchino D’Oro con Cino Tortorella dal 1989 al 1994. Nel ’94 passò poi a Uno Mattina Estate, accanto al marito Amedeo Goria. La carriera della Ruta è davvero brillante: l’ex concorrente del GF VIP ha parlato spesso del suo passato ai suoi inquilini della Casa più spiata d’Italia.