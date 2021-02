Sul profilo Instagram di Chiara Nasti spunta una torta a forma di cuore: che sia un regalo di San Valentino da parte di Neymar?

Chiara Nasti e Neymar sono al centro del gossip di questi giorni. Pare infatti che il campione brasiliano si sia invaghito perdutamente della bella influencer napoletana. L’indiscrezione sull’ipotetico innamoramento era stata lanciata dal settimanale Chi, secondo cui il famosissimo calciatore starebbe facendo una corte serrata alla fashion blogger. Quest’ultima è molto attiva sui social e pare che ultimamente Neymar si premuri di mettere like ad ogni suo scatto. Sempre la rivista diretta da Alfonso Signorini aggiunge però che per ora l’interesse non sembra corrisposto dalla Nasti. Una delle storie pubblicate in queste ore dalla ragazza, fa insospettire non poco i fan. Chiara avrà ricevuto un romantico regalo da parte di Neymar per San Valentino? Ecco la verità.

Neymar e Chiara Nasti, l’indizio non è sfuggito: cosa è successo

La sorella dell’ex tronista Angela Nasti ha postato una storia su Instagram in cui si vede una bellissima torta a forma di cuore. San Valentino è alle porte e il gossip su lei e Neyamar impazza, quindi molti hanno pensato che si trattasse di un dolce pensiero del calciatore nei confronti della sua bella. La scorsa estate, Chiara si era mostrata spesso sui social in compagnia dei Niklas Dorsch, calciatore del KAA Gent. I due si erano conosciuti a Mykonos e tutto sembrava procedere per il meglio. Poi, inaspettatamente, l’influencer aveva cancellato dal proprio profilo tutte le foto scattate insieme a lui. Intanto in Spagna si è molto parlato del triangolo formato da Neymar, la modella Natalia Barulích e Maluma. Sembra però che il giocatore sia rimasto single, vista la corte messa in atto verso Chiara. Tornando invece a quanto postato dalla Nasti su Instagram, la torta a forma di cuore è il regalo per lei da parte di una pasticceria. La giovane infatti ha ringraziato il negozio del graditissimo omaggio, come si legge nell’immagine della torta.

E a voi piacerebbero Neymar e la Nasti come coppia?