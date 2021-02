Paolo Bonolis è uno dei più grandi conduttori televisivi, ma sapete quanti figli ha esattamente? Scopriamo i loro nomi e chi sono.

È uno dei più grandi conduttori di sempre, Paolo Bonolis. Al timone di numerosi e diversi programmi televisivi, il simpaticissimo conduttore romano decanta di un successo davvero clamoroso. E, diciamoci la verità, conoscendo nel minimo dettaglio la sua spiccata ironia e i suoi programmi più che divertenti, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. A partire dallo storico ‘Bim Bum Bam’ fino ad ‘Avanti un Altro’, di cui siamo in attesa della prossima stagione, ‘Ciao Darwin’ e molto altro ancora, il buon Bonolis è una vera e propria certezza per l’azienda Mediaset. Ecco. Tralasciando l’aspetto professionale e lavorativo, che, da come si può chiaramente comprendere, è un lato conosciutissimo, cosa sappiamo esattamente su di lui? Cosa occorre sapere, in particolare, della sua vita privata? Attualmente, sappiamo benissimo che è felicemente sposato con la bellissima Sonia Bruganelli. Ecco, ma sapete quanti figli ha esattamente? Siete proprio curiosi di sapere quanti e quali sono gli eredi del buon Bonolis? Ebbene, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro. Scopriamo insieme ogni cosa.

Paolo Bonolis, sapete quanti figli ha? Chi sono e i loro nomi

Dal punto di vista professionale, come dicevamo precedentemente, sappiamo davvero ogni cosa di Paolo Bonolis. Entrato nel mondo dello spettacolo davvero da giovanissimo, il conduttore romano è riuscito facilmente a conquistare l’attenzione di tutti. Tanto da essere, attualmente, uno dei più grandi conduttori della televisione italiana. Cosa sappiamo, però, della sua vita privata? Attualmente, come detto poco fa, è felicemente sposato con Sonia Bruganelli dal 2002. E, stando a quanto si legge dal web, sembrerebbe che prima di lei sia stato sposato con, dal 1983 al 1988, con Diane Zoeller. Ecco, ma cosa occorre sapere? In particolare, sapete quanti figli ha? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, la progenie di Paolo Bonolis è davvero numerosa. Scopriamo insieme tutti i dettagli. Da quanto si legge dal web, sembrerebbe che dal matrimonio con la psicologa statunitense siano nati ben due bambini. Stiamo parlando di Stefano Bonolis e Martina Bonolis, che, tra l’altro, lo ha reso anche nonno nei mesi scorsi. Dal matrimonio con l’imprenditrice, invece, sono nati tre figli. Facciamo riferimento a Silvia Bonolis, Davide Bonolis ed Adele Bonolis. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, la famiglia Bonolis è davvero numerosa.

Ecco, ma voi sapevate che Paolo Bonolis avesse ben cinque figli? Una cosa è certa: il conduttore televisivo non si sentirà mai solo.