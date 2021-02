Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, ha dato la buonanotte ai suoi follower di Instagram mostrando una piccola parte della casa: tutti hanno notato un particolare sul muro della camera da letto. Date uno sguardo!

Non hanno affatto bisogno di presentazioni: Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono una delle coppie più famose del panorama televisivo italiano. Il conduttore è legato all’imprenditrice e produttrice televisiva dal 1997: si sono sposati nel 2002 e dalla loro unione sono nati Silvia, Davide e Adele. Sonia è molto attiva sul suo canale social: spesso infatti si ritrova a rispondere ad utenti e fan, a pubblicare scatti di sé, della sua quotidianità con la famiglia. E così ha fatto prima di andare a dormire: la moglie di Bonolis diversi mesi fa ha dato la buonanotte ai suoi follower mostrandosi distesa nel letto. Tutti hanno fatto caso ad un particolare, il dettaglio si trova sul parete della camera da letto. Quanti commenti da parte di utenti Instagram! Date un’occhiata al post.

Paolo Bonolis, sua moglie Sonia mostra un angolo ‘griffato’ della casa da far invidia a tutte le donne

La moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, ha pubblicato uno scatto diversi mesi fa prima di andare a dormire. La donna ha mostrato i suoi piedi sul letto e tutto ciò che la circonda quando si infila sotto le coperte! Qualcuno ha fatto caso ad un particolare: notate quell’angolo ‘griffato’ della parete? C’è il segno del famosissimo brand di moda proprio sul muro!

Qualcuno ha gradito, qualcun’altro no: tantissimi commenti ha ricevuto il post da parte di utenti e fan della Bruganelli. A parte qualche piccola critica, in molti sono curiosi però di sapere cos’è quell’angolo griffato? La Bruganelli, mostrando quella piccola parete che ha in cassa, ha fatto invidia a tutte le donne amanti della moda!

Non è la prima volta che Sonia, la moglie di Paolo Bonolis, si trova con qualche commento ‘scomodo’: diversi mesi fa però, si divertì a rispondere a tono ad un utente Instagram.