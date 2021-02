Lo sfogo di Melissa Satta, ospite oggi 13 febbraio a Verissimo: la showgirl confessa cosa l’ha colpita dopo la separazione da Boateng.

Sarà una puntata ricca di ospiti e rivelazioni quella di Verissimo in programma oggi 13 febbraio. Il salotto di Silvia Toffanin accoglierà personaggi celebri e amatissimi dal pubblico che si confesseranno come mai prima d’ora. Riccardo Fogli e Dodi Battaglia ripercorreranno gli anni della loro amicizia e delle rispettive carriere, Francesco Sarcina presenterà la sua autobiografia e racconterà le difficoltà e i drammi affrontati. Vedremo anche Elena Santarelli, che parlerà della guerra combattuta contro il tumore di suo figlio, e Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi. Insomma, di certo non ci sarà da annoiarsi. Tra gli ospiti della trasmissione, anche l’ex velina Melissa Satta che si racconterà a cuore aperto in questa nuova fase della sua vita dopo la separazione dal marito Boateng.

Melissa Satta, lo sfogo a Verissimo: “Mi vogliono rovinare la vita”

Lo scorso dicembre, la Satta e Kevin Prince Boateng hanno annunciato la loro separazione. Ovviamente una scelta del genere non è stata semplice: “È stata la storia più importante della mia vita. La fine del matrimonio – ha raccontato – per me è stata un dolore enorme. È stato un rapporto d’amore stupendo con difficoltà e cambiamenti. Adesso ho voglia di riprendere la mia vita in mano come mamma e come donna. Ho capito che voglio essere me stessa”, ha rivelato ai microfoni di Verissimo. Esiste però un aspetto della questione che Melissa ha rivelato insopportabile: “Accetto di essere un personaggio pubblico, ma non capisco quando si cerca di infangare e rovinare la vita delle persone. Non mi piace che in vengano associati uomini quando non ci sono prove perché in mezzo possono esserci anche delle famiglie e dei figli. Questo accanimento non lo tollero”.

Melissa ha poi rivelato di pensare ad un secondo figlio: “Desidero ricostruire una famiglia. Maddox mi chiede sempre un fratellino o una sorellina, prima o poi succederà”.