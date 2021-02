In una sua intervista, Veronica Pivetti ha raccontato del drammatico episodio che le ha cambiato la vita: racconto da brividi.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Veronica Pivetti. Volto amatissimo di diverse fiction televisive, la notissima ed amatissima attrice decanta di un successo davvero assoluto. Sapete che, però, nel suo passato, la bellissima professoressa Camilla Baudino ha vissuto un vero e proprio momento drammatico? Si, avete letto proprio bene. Nel corso di una sua intervista a ‘Famiglia Cristiana’, datata 2017, la simpaticissima Pivetti non ha affatto potuto fare a meno di raccontare nel minimo dettaglio il tragico episodio accadutole ben tre anni prima. E che, soprattutto, le fortemente cambiato la vita. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, il racconto fatto sul settimanale è davvero da brividi. E, soprattutto, riesce a descrivere alla grande l’immenso dolore provato dalla Pivetti in seguito a questo drammatico episodio. Siete pronti a scoprire ogni cosa nel minimo dettaglio? Procediamo con ordine. E cerchiamo di capire cos’è esattamente successo.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Veronica Pivetti, il drammatico episodio che le ha cambiato la vita: parole da brividi

In occasione dell’uscita del suo libro ‘Mai all’altezza’, Veronica Pivetti, nel 2017, si è ampiamente lasciata andare ad una lunga intervista a ‘Famiglia Cristiana’. Con l’intento di svelare cosa raccontava il suo romanzo e quali criteri ha utilizzato l’attrice per scrivere il libro, la simpaticissima Camilla Baudino della serie ‘Provaci ancora prof!’ non ha affatto potuto fare a meno di raccontare del drammatico episodio accadutole qualche anno prima. E che, soprattutto, le ha fortemente cambiato la vita. Siete curiosi di sapere di che cosa stiamo parlando? Ebbene. Stando al racconto dettagliato e da brividi fatto dalla famosissima attrice, sembrerebbe che, esattamente nel 2014, un incendio ha completamente distrutto la sua casa a Roma. Un episodio davvero tragico, da come si può chiaramente comprendere. Anche perché, purtroppo, proprio in seguito a questo drammatico evento, la simpatica Veronica ha perso tutto ciò che aveva. A partire, quindi, dagli occhiali che utilizzava per scrivere. Fino al computer sul quale, tra l’altro, aveva trascritto tutto il suo libro. ‘Un incendio ti porta via tutto, tutti i miei oggetti sono diventati una poltiglia bollente. Subito dopo l’incendio non avevo davvero più nulla’, ha detto Veronica Pivetti alle pagine della ‘Famiglia Cristiana’. Continuando poi a dire di aver perso tutto. E di avere provato tanto dolore proprio per questo motivo. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo.

È stato un periodo molto sofferto, continuo ad avere bisogno di cose che non ho più. Ho dovuto ricomprare tutto, ed è stato un grande dolore’, ha continuato poi a dire la Pivetti. Sottolineando, inoltre, di aver capito che la cosa più importante l’aveva fatta: salvare se stessa e i suoi cani.