Aldo Palmieri ed Alessia Cammarato diventeranno genitori tris, lo splendido annuncio a sorpresa appena arrivato: che notizia.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di loro. Stiamo parlando proprio di Alessia Cammarota ed Aldo Palmieri. Conosciutisi all’interno dello studio di Uomini e Donne nel lontano 2014, si sono perdutamente innamorati e scelti. Certo, il loro percorso all’interno dello studio televisivo non è stato affatto rose e fiori. Come ricorderete, infatti, la napoletana era stata accusata di avere già un fidanzato al di fuori del contesto televisivo. Fortunatamente, però, Aldo è riuscito a fidarsi delle parole della sua corteggiatrice. E, da quel momento, vive una splendida storia d’amore con lei. Qualche mese dopo la loro scelta, i due sono convolati a nozze. E, dopo un po’ di tempi, sono diventati anche la mamma e il papà di due splendidi e meravigliosi bambini. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Proprio qualche istante fa, attraverso un dolcissimo video condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, la coppia ha annunciato di stare diventando genitori tris. Si, avete letto proprio bene. Scopriamo insieme ogni cosa.

Aldo ed Alessia, genitori tris dopo Uomini e Donne: che notizia fantastica!

Era già da diverso tempo che, sul web, si diceva che Alessia Cammarota fosse incinta del terzo bambino. Soltanto adesso, però, ne abbiamo avuto la conferma. Proprio nel giorno di San Valentino, l’amatissima coppia di Uomini e Donne ha annunciato di stare diventando genitori tris. E, badate bene, non lo hanno annunciato da soli. In un dolcissimo video in compagnia dei loro bambini, Aldo ed Alessia hanno annunciato l’arrivo di un terzo bebè. Una notizia davvero fantastica, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha reso entusiasti e felici tutti i loro milioni di sostenitori. Sappiamo benissimo che, durante il loro matrimonio, i due piccioncini non hanno vissuto un periodo felice. Eppure, loro sono proprio la dimostrazione che quando il sentimento e l’amore sono forti, non c’è nulla che possa separarli.

Alessia Cammarota è incinta. Non sappiamo ancora se sia un maschietto o una femminuccia, sia chiaro. Fatto sta che l’arrivo di un terzo bebè li rende ancora più felici, innamorati ed affiatati. Siete bellissimi!