Anticipazioni Domenica In, 14 febbraio: tanti super ospiti in studio, sarà una puntata ricca di colpi di scena, tenetevi pronti!

Una nuova puntata dell’amatissimo programma Domenica In sta per andare in onda, e mancano pochissime ore al suo inizio. Mara Venier grazie alla sua conduzione e a tutti gli ospiti presenti in studio, riesce sempre a tenere incollati davanti alla televisione gli italiani. Tra interviste super emozionanti, che manifestano rivelazioni inaspettate, e tante risate, l’intrattenimento è assicurato. Ebbene, chi saranno gli ospiti della nuova puntata? Ve lo sveliamo noi!

Anticipazioni Domenica In, puntata del 14 febbraio 2021: tutti gli ospiti presenti in studio

Anche oggi, domenica 14 febbraio, ci sarà una nuova puntata del seguitissimo programma Domenica In, che vede la conduzione dell’amatissima Mara Venier. Il suo inizio è alle 14.00 circa, su Rai Uno. Il pubblico è già in attesa di scoprire chi saranno gli ospiti di questo nuovo esilarante appuntamento. Ebbene, nello studio di Mara Venier, ci sarà proprio lei, Asia Argento, insieme a suo padre Dario. L’attrice parlerà della sua vita, del rapporto con sua madre, delle violenze subite, e della sua infanzia, difficile e delicata. Sarà sicuramente un’intervista emozionante, che rivelerà fatti che i telespettatori non sono a conoscenza. Per l’ambito musicale, ci sarà ampio spazio dedicato al prossimo Festival Di Sanremo. Infatti, al suo inizio manca davvero poco. Ad allietare il pubblico, interviste agli ospiti, curiosità e approfondimenti su tutti i concorrenti presenti quest’anno in gara. Ma non solo, ci sarà l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi, ovvero Alberto Urso, che si esibirà in diretta e parlerà della sua vita. Presente Vincenzo De Lucia, il grandissimo comico ed imitatore.

Ovviamente, ampio spazio dedicato alla questione emergenza sanitaria, che il nostro Paese e tutto il resto del mondo, sta vivendo. Se ne parlerà insieme al professore Francesco lo Foche, e Pierpaolo Sileri, vice ministro della salute uscente. In collegamento la giornalista Giovanna Botteri, e ci sarà un’intervista a Piero Di Lorenzo, Amministratore Delegato e Presidente dell’Irbm di Pomezia, l’azienda che ha lavorato per la produzione del Vaccino AstraZeneca. Beh, a quanto pare, sarà una puntata ricca di colpi di scena, con meravigliosi e amatissimi ospiti presenti ad allietare per alcune ore questa giornata agli italiani.