C’è Posta per Te, la disperazione di Giovanna: “Di mamma ce n’è una”

Nella puntata di stasera di C’è Posta per Te, Giovanna ha chiesto di poter incontrare la figlia che non vede da anni

C’è Posta per Te è uno dei programmi più amati della televisione italiana. La trasmissione va in onda dal 12 gennaio del 2000. Con ben ventiquattro edizioni, il programma condotto da Maria De Filippi è il people show più longevo in Italia. La conduttrice televisiva è anche ideatrice del programma insieme ad Alberto Silvestri. I due sono inoltre autori del insieme a Franca Di Gangi e Salvatore De Pasquale. La trasmissione va in onda ogni sabato in prima serata.

C’è Posta per Te, la storia di Giovanna e della figlia

Nella puntata di C’è Posta per Te andata in onda stasera su Canale 5, Giovanna ha chiesto di incontrare la figlia che non vede da sei anni. La ragazza nel frattempo si è sposata ed ha avuto una figlia. Giovanna non ha mai visto la nipotina e conserva un album con delle foto che ogni tanto va a sfogliare. Negli ultimi sei anni, la donna ha visto la figlia solo due volte, di nascosto dal marito e dai consuoceri, i quali sono arrabbiati con lei. I dissidi nascono quando, in un momento di difficoltà economica, Giovanna chiede aiuto alla figlia e ai consuoceri, i quali le trovano un appartamento, ma lei è costretta a rifiutare perchè lontano dal lavoro. Dopo il rifiuto, il genero la chiama e le dice: “Non vedrai più tua figlia“. Da quel momento, i rapporti si sono incrinati. Stefano, marito della figlia, si è difeso dicendo: “Non ho mai negato di poter vedere sua madre“. L’uomo, inoltre, ha raccontato che la donna ha mandato i carabinieri a casa sua con l’accusa di rapimento e plagio. La figlia, dal canto suo, ha dichiarato che la mamma l’ha mandata via di casa.

La ragazza era molto ostinata nei confronti della mamma. Maria De Filippi ha cercato di convincerla facendole vedere l’album che ha fatto la mamma con le foto ‘rubate’ della nipotina. La figlia di Giovanna, però, non ne ha voluto sapere ed ha deciso di chiudere la busta. La ragazza non ha mai guardato la mamma negli occhi, dichiarando: “Non ce la faccio“.