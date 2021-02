Oggi è una conduttrice tra le più amate dal pubblico, una donna talentuosa che ha saputo destreggiarsi in ambiti diversi: qui era una dolcissima bimba, riuscite a indovinare di chi si tratta?

Un’espressione pensierosa per questa dolcissima bimba che, oggi, è una conduttrice tra le più amate dal pubblico: riuscite a indovinare di chi si tratta? Al di là dell’innegabile somiglianza, di certo basteranno poche informazioni per darvi una mano ad affrontare questo “mistero”. La donna di cui parliamo è una vera artista che ha saputo cimentarsi e raggiungere un grande successo in ambiti diversi: attrice, scrittrice, comica e potremmo continuare. Nata a Torino, ha affrontato un lungo e importante percorso accademico diplomandosi in pianoforte per poi laurearsi in lettere e, per un periodo della sua vita, ha anche insegnato. Oggi è un volto amatissimo dell’intrattenimento che con la sua irriverenza e schiettezza riesce sempre a sorprendere e lasciare il pubblico senza parole. Di chi parliamo?

Simpatica, esuberante e sempre pronta a mettersi in gioco. La sua presenza riesce ad animare all’istante il pubblico che la segue con passione anche tramite il suo profilo Instagram. Un talento eccezionale che ha dimostrato cimentandosi sul grande e piccolo schermo, ma anche in radio e nelle vesti di doppiatrice. Avete capito chi è la protagonista della foto che vi abbiamo mostrato? Si tratta della splendida Luciana Littizzetto! Straordinaria artista e donna dall’intelligenza immensa, dotata di una sagacia e di una simpatia davvero uniche nel loro genere. La talentuosa conduttrice che possiamo ammirare a “Che Tempo Che Fa”, dove non manca mai di lasciare senza parole con la sua schiettezza e irriverenza. In questo scatto era una tenerissima bimba, ma la somiglianza è davvero eccezionale, siamo certi che sarete d’accordo anche voi! Ecco invece un’immagine che la ritrae di recente.

Avevate indovinato che la protagonista dello scatto fosse Luciana Littizzetto?