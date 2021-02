Sembrerebbe proprio che Diletta Leotta e Can Yaman siano sempre più affiatati: l’ultimo ‘gesto d’amore’ dell’attore turco è dolcissimo.

Sono diversi giorni, ormai, che non si fa altro che parlare di loro. Facciamo riferimento proprio a Can Yaman e Diletta Leotta. Dopo diverse settimane di indiscrezioni che li vedevano insieme, sembrerebbe proprio che i due piccioncini siano usciti davvero allo scoperto. Dapprima l’attore turco con uno splendido scatto di coppia ed, in seguito, la conduttrice sportiva con un ritratto insieme davvero stupefacente, sembrerebbe proprio che i due abbiano ufficializzato il loro flirt. E a confermalo, tra l’altro, sembrerebbe essere proprio questo ultimo gesto d’amore con il bel Can Divit della famosa soap opera ‘Daydreamer’ ha compiuto nei confronti della siciliana. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni dettaglio. Vi anticipiamo, però: l’immagine postata sui social vi scioglierà in un mare di giuggiole. Scopriamo insieme ogni cosa.

Can Yaman e Diletta Leotta, l’ultimo ‘gesto d’amore’ scioglie: immagine dolcissima

È passato diverso tempo da quando Can Yaman e Diletta Leotta hanno ufficializzato il loro flirt, eppure sembrerebbero essere sempre più affiatati. Cosa ce lo fa pensare? Beh, la risposta è davvero semplice: l’ultimo gesto d’amore del bell’attore turco per la conduttrice sportiva. Sappiamo benissimo che proprio ieri, Sabato 13 Febbraio, la bella siciliana era in diretta su DAZN per commentare la partita delle ore 18:00. Questo, però, non ha affatto fermato il bel Yaman. Cosa fare, quindi, se non si ha la possibilità di vederla da vicino? Semplice: si accende la tv! Ed è proprio questo che Can ha fatto. Ma non è affatto finita qui. Proprio per rendere noto quest’ultimo gesto d’amore, l’attore ha voluto anche immortalare questo momento. E condividerlo con i suoi sostenitori Instagram. Come avrà reagito la Leotta? Beh, la risposta è davvero semplice: la conduttrice ha prontamente provveduto a repostare la foto.

Chissà come andrà a finire tra di loro. Fatto sta che, almeno per il momento, i due sembrerebbero essere davvero felici ed uniti. Se son rose, fioriranno. Siete d’accordo?