Domenica In, Asia Argento ricorda l’ex compagno: “Porto dentro questo dolore”, le dichiarazioni nella puntata di oggi.

Oggi, 14 febbraio 2021, è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. Una puntata ricca di emozioni e di ospiti, che, come sempre, si sono raccontati durante l’intervista della padrona di casa, Maria Venier. E tra gli ospiti della puntata di oggi c’è stata anche lei, Asia Argento, che ha ricordato l’ex compagno Anthony Bourdain, morto suicida nel 2018. Una ferita ancora aperta per l’attrice, che ammette di non aver ancora superato quella terribile tragedia e di sentire ancora vivo il dolore. In seguito, le sue dichiarazioni nella puntata di oggi di Domenica In.

Domenica In, Asia Argento ricorda l’ex compagno Anthony Bourdain, morto suicida nel 2018

Una dolore ancora troppo forte, quello che Asia Argento prova per la scomparsa di Anthony Bourdain, il suo ex compagno morto suicida nell’estate del 2018. Lo chef internazionale si tolse la vita impiccandosi con la cinta di un accappatoio, in un hotel in Francia dove si trovava per lavoro. A distanza di tre anni, la ferita è ancora aperta per Asia, che a Domenica In ha dichiarato: “Mi manca, non l’ho ancora superata”. Dopo aver abbassato lo sguardo quando sul video sono apparse immagini di Anthony, l’attrice non trattiene la commozione: “Mi fa male vederlo, mi manca, è ancora difficile”. A Mara Venier, la Argento spiega di essersi aggrappata ai suoi figli e al suo lavoro per distrarsi e per non abbattersi completamente. “Mi porto dentro questo dolore, ci convivo. Condivido con lui i momenti belli della mia vita, ci parlo, pensando che sia ancora con me in qualche forme.”

L’attrice racconta di aver sofferto molto soprattutto perché non è riuscita a percepire tutto il dolore che il suo ex compagno aveva dentro. Anthony soffriva infatti di una forte forma di depressione, che però la Argento non aveva percepito: “Davanti a me non era depresso, per questo è stato atroce”.