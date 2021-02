Edoardo Leo ha riportato su instagram un incredibile annuncio a sorpresa: l’ha appena svelato, inaspettatamente sul suo profilo, cosa bolle in pentola?

Attore, sceneggiatore e regista italiano, Edoardo Leo non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Con il suo talento continua a conquistare ogni volta tutti! Diviene particolarmente noto presso il grande pubblico grazie al ruolo di Marcello, interpretato nella terza e quarta stagione di Un medico in famiglia, che gli dona, a quanto pare, una grande fama, e un incredibile successo. Ovviamente, la sua carriera è proseguita, fino ad esplodere. Sono molti i film che hanno visto la sua presenza, come La classe non è acqua, Grazie di tutto, Gente di Roma, Dentro la città, Scrivilo sui muri, L’anno mille, Diciotto anni dopo, Nessuno mi può giudicare, Tutta colpa di Freud, Perfetti Sconosciuti, Gli uomini d’oro, La Dea Fortuna, e tantissimi altri ancora, sarebbe davvero difficile citarli tutti. Attore amatissimo dal pubblico, anche su instagram riscontra un certo seguito. Proprio qui, da qualche ora, ha pubblicato uno scatto, con una didascalia in cui ha riportato un incredibile annuncio: sembrerebbe pronto a tornare.

Edoardo Leo, l’ha appena svelato sui social, con un messaggio inaspettato: annuncio a sorpresa!

Edoardo Leo è un attore amatissimo e seguitissimo dal pubblico; ogni volta, riscontra un certo successo, dato che con il suo talento è in grado di immergersi completamente nel ruolo da lui interpretato, riuscendo ad immergere gli stessi telespettatori nella parte presentata. Non solo talentuoso, ma possiamo dire, che possiede anche un’elegante bellezza, fascinoso e dal temperamento attraente. La sua notorietà è balzata enormemente grazie alla sua interpretazione di Marcello, personaggio portato in scena nella terza e quarta stagione di Un medico in famiglia. In seguito, ovviamente, ha continuato nel suo lungo percorso di attore, toccando numerosi set, che l’hanno portato ad essere apprezzatissimo dai telespettatori. Su instagram è seguitissimo, infatti, il suo profilo conta ben oltre i 500 mila follower. Proprio qui, l’ultimo post non è passato inosservato. Sembrerebbe esserci qualcosa in pentola: “Le borse quasi pronte per un nuovo viaggio. Nuova scrittura, nuova troupe, nuovi compagni. Nuove immagini nella testa da far diventare scene. E’ il momento più esaltante e più problematico nella preparazione di un film“, ha riportato in didascalia Edoardo.

A quanto pare, l’artista ha in piano un nuovo progetto, forse la realizzazione di un nuovo film, che vedrà la sua presenza. Ovviamente, non sappiamo al momento di cosa si tratti, ma sicuramente, Edoardo Leo, ancora una volta, non ci deluderà!