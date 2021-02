Bellissima e dotata di una dolcezza straordinaria: “L’ho lasciata a 17 anni”, il retroscena dell’adolescenza di Filippa Lagerbäck, toccante racconto

Donna bellissima e dotata di una straordinaria dolcezza: “L’ho lasciata a 17 anni”, il retroscena sull’adolescenza di Filippa Lagerbäk, toccante racconto. Originaria di Stoccolma, la splendida showgirl esordisce nel mondo dello spettacolo come fotomodella per poi partecipare alla pubblicità della “Peroni” che le aprirà la strada per il panorama artistico. Filippa Lagerbäk si cimenta dimostrando un grande talento nella carriera televisiva e prende parte anche ad una pellicola cinematografica. La possiamo ammirare poi anche a Sanremo e alla conduzione di diversi programmi molto apprezzati. Sposata con Daniele Bossari, è mamma di Stella, nata nel 2003. La proposta di matrimonio è arrivata in diretta televisiva da parte del compagno, all’epoca concorrente del GF Vip. Scopriamo cosa la bellissima modella ha raccontato del suo passato.

Filippa Lagerbäk, il retroscena profondo della sua adolescenza

Tramite il suo profilo Instagram, seguitissimo dal pubblico, riesce sempre ad incantare i fan con la sua straordinaria bellezza, proprio come accaduto con uno scatto che la ritraeva appena quindicenne. Filippa Lagerbäk è una donna brillante e piena di talento che si è cimentata anche nelle vesti di scrittrice. Intervistata da Vanity Fair qualche anno fa, la conduttrice ha rivelato qualcosa della sua adolescenza e del suo passato. “Il legame famigliare l’ho imparato in Italia. Trovo che qui ci sia un grande rispetto per i propri cari, è bellissimo. Se arrivano i genitori di Daniele sono inclusi nel gruppo, nelle conversazioni, nei dialoghi” ha rivelato. “Da noi in Svezia non si vede l’ora di veder andar via i genitori dell’altro. Le famiglie sono più divise, ci si lascia più facilmente. I ragazzi vanno via di casa presto, io l’ho lasciata a 17 anni” ha spiegato. “Vengo da una famiglia di divorziati e per questo quando non funzionava la mia relazione con Daniele non avevo detto un no assoluto alla separazione, poteva capitare anche a me, non era escluso” ha ammesso. “L’avrei visto come un fallimento ma l’avrei accettato per il benessere di tutti”. La coppia, infatti, ha attraversato in passato qualche momento di difficoltà, ma il loro amore è stato più forte di tutto il resto!

