Rosalinda Cannavò è una delle concorrenti di questa quinta edizione del GF Vip, sapete che il suo fidanzato ha compiuto un gesto ‘choc’?

È una delle concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò. Entrata nella casa più spiata d’Italia nel corso della prima puntata, l’attrice siciliana ha dato origine ad uno dei percorsi più significativi di tutti gli ultimi tempi. Con il nome d’arte Adua Del Vesco, la giovanissima ha compiuto un grandissimo lavoro su di sé. E, lo sappiamo benissimo, è riuscita a liberarsi completamente di tutti i ‘mostri’ del passato. A partire, quindi, dalla finta ed inventata relazione con Gabriel Garko. Fino a quella organizzata con Massimiliano Morra. Insomma, il percorso di Rosalinda, all’interno della casa più spiata d’Italia, è senza alcun dubbio da premiare. Anche perché, come raccontato anche in diversi nostri articoli, la ‘reclusione forzata’ le ha anche dato di pensare sulla sua relazione con Giuliano Condorelli. Ecco, a proposito di lui: sapete che, qualche ora fa, il fidanzato dell’attrice ha compiuto un vero e proprio gesto ‘choc’?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

GF Vip, il gesto ‘choc’ di Giuliano, il fidanzato di Rosalinda: cos’è successo

Un vero e proprio gesto ‘choc’, quello che, pochissime ore fa, Giuliano Condorelli, fidanzato di Rosalinda Cannavò, ha compiuto. Non sappiamo cosa sia esattamente successo, sia chiaro. E, soprattutto, cosa abbia spinto il giovane Giuliano a prendere questa decisione. Fatto sta che, a quanto pare, sembrerebbe proprio che il buon Condorelli abbia deciso di cancellare il suo account da Instagram. Si, avete letto proprio bene: proprio quel profilo che, diversi mesi fa, Giuliano ha utilizzato per scrivere una lettera alla sua fidanzata, è stato cancellato. Cosa sarà successo, allora? A determinare la sua scelta sarà stata la dichiarazione di Andrea Zenga a Rosalinda? Al momento, ovviamente, non lo sappiamo. Ma, soprattutto, la domanda sorge spontanea: domani, Lunedì 15 Febbraio, andrà in onda una nuova puntata del GF Vip, i due avranno modo di chiarirsi e confrontarsi? Staremo a vedere!

Cosa ne pensate di questo gesto di Giuliano?