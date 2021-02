Lo sfogo di Rosalinda Cannavò, che ieri sera al GF Vip è scoppiata in lacrime: l’attrice ha parlato di Andrea Zenga, cosa sta accadendo.

Anche questa edizione del GF Vip ha avuto le sue storie amorose. Dopo l'”amicizia speciale” dei Gregorelli, la scintilla scoppiata tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi (origine di un vero e proprio putiferio nella Casa), un’altra probabile coppia potrebbe nascere tra i vipponi. Nelle ultime settimane abbiamo visto Rosalinda Cannavò esprimere più volte i suoi dubbi sul futuro della relazione con Giuliano, suo fidanzato da dieci anni. A completare l’opera ci ha pensato Andrea Zenga, entrato da due mesi nella casa e che a quanto pare sarebbe rimasto affascinato dalla bella sicula. Il punto è che alla Cannavò il figlio del famoso portiere non è affatto indifferente. In più di un’occasione, il giovane aveva dichiarato apertamente di provare interesse per l’attrice ma di non voler mancare di rispetto al rapporto che lei ha col fidanzato. Ieri sera, prima della festa del sabato, anche Rosalinda ha ammesso di ricambiare l’interesse e di aver già preso una decisione in cuor suo. Ha però aggiunto di voler attendere la fine del programma per sistemare le cose fuori dalla casa del GF Vip. A distanza di qualche ora però, la giovane siciliana ha avuto un momento di sconforto ed è scoppiata a piangere sfogandosi con le amiche Samantha De Grenet, Giulia Salemi e Dayane Mello.

GF Vip, Rosalinda scoppia a piangere: cosa ha detto su Andrea Zenga

Presa dai sensi di colpa nei confronti di Giuliano, Rosalinda si sente molto confusa in questo periodo. Giulia Salemi ha cercato di darle conforto: “Hai avuto solo un fidanzato è normale che stia scoppiando dentro di te la voglia di vivere e di conoscere”, le spiega. “Non sei cattiva o strana, essere felice dopo anni di infelicità è un tuo diritto”, le ha detto. Stamattina poi Stefania Orlando e Tommaso Zorzi le hanno consigliato di aspettare queste poche settimane senza sbilanciarsi eccessivamente con Andrea Zenga e di chiarire prima la situazione con Giuliano. “Manca talmente poco che rischi di perdere credibilità. Fino ad ora sei stata coerente. Se vorrai chiudere con Giuliano lo farai fuori, non puoi mollarlo da dentro un programma, non si fa”, ha detto Tommaso.

