GF Vip, spunta una “strana presenza” in camera: è un topo? Il video shock è diventato virale in pochissimo tempo.

Un video che ha letteralmente lasciato senza parole i telespettatori del GF Vip, quello diventato virale nelle ultime ore. Si tratta di un video in cui, nelle immagini, appare una scena davvero singolare. Le telecamere sono puntate nella stanza blu, dove, dopo l’eliminazione di Maria Teresa Ruta, sono rimasti solo Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Ed è proprio quando quest’ultimo si mette a letto che accade qualcosa di strano. Dal letto, sembra spuntare qualcosa. Qualcosa che si muove! Una scena che ha lasciato interdetti i telespettatori, che si chiedono cosa sia. Chi ipotizza si tratti di un topo, chi invece pensa possa essere una piuma, caduta dai costumi di Carnevale indossati ieri. Quel che è certo è che le immagini hanno lasciato senza parole i telespettatori del reality. Date un’occhiata.

“Strane presenze” nella casa del Grande Fratello Vip. E no, non si tratta di un nuovo concorrente. Nella stanza blu, attualmente abitata da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, è successo qualcosa di molto strano. Dal letto di Tommaso sembra sbucare qualcosa, che per molti potrebbe essere un animale. In molti, sui social, hanno ipotizzato si tratti di un topo, ma dalle immagino non è chiaro. Curiosi di vedere questa scena surreale? Ecco uno dei tanti tweet apparsi sui social nelle scorse ore:

ESCE UN TOPO DA SOTTO IL LETTOOOOOOOO AIUTOOOOO#GFVIP pic.twitter.com/yAvTmBXpJj — Rosy Di Carlo (@realrosydc) February 14, 2021

Eh si, dalle immagini è chiaro che qualcosa si muove sul pavimento della camera blu. Di cosa si tratta non è ancora chiaro, ma il video è letteralmente diventato virale sui social, in pochissimo tempo. E, a quanto pare, è destinato ad essere oggetto di domande e congetture ancora per un bel po’ di ore. E voi, che idea vi siete fatti guardando queste immagini?