Giovanna Botteri è una famosa ed apprezzata giornalista, ma sapete chi è il suo ex marito? Anche lui è famosissimo nel suo campo.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Giovanna Botteri. Nata a Trieste il 14 Giugno del 1957, inizia a muovere i primi passi nel mondo del giornalismo nel lontano 1983. È proprio in quest’anno, infatti, che inizia la collaborazione con alcuni giornali locali. E, nel 1985, poi, approda alla radio e alla televisione della Rai di Trieste. Da quel momento, la sua carriera è stata tutta in ascesa. Tanto da essere, attualmente, una delle giornaliste più apprezzate ed amate. Inviata speciale in tantissime circostanze storiche davvero indimenticabile, la simpaticissima Botteri è riuscita ad aggiudicarsi anche diversi e numerosi premi e riconoscimenti. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente della sua vita privata? Sappiamo benissimo che Giovanna è mamma della bella Sarah, ma è sposata? Siete proprio curiosi di sapere ogni cosa? Tranquilli, ci pensiamo noi a dirvi tutto. Stando a quanto si legge sul web, sembrerebbe che Giovanna Botteri non sia attualmente sposata, ma che lo sia stata. Ecco, ma chi è esattamente il suo ex marito? Scopriamo insieme tutto quello che occorre sapere su di lui.

Giovanna Botteri, chi è il suo ex marito: è un famoso giornalista

È una delle più grandi giornaliste di questi ultimi tempi, Giovanna Botteri. Sempre precisa, dettagliata e puntuale in tutti i racconti che fa, la simpaticissima triestina decanta di un successo davvero clamoroso. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? Se, come raccontato poco fa, dal punto di vista professionale, sappiamo davvero tutto. E, soprattutto, sappiamo quanti riconoscimenti sia riuscita a conquistare nella sua carriera. Cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? Vi siete mai chiesti, ad esempio, se Giovanna Botteri sia sposata? Beh, come dicevamo precedentemente, sembrerebbe che non lo sai. Eppure, nel suo passato, lo è stata. Ecco, ma a questo punto la domanda sorge spontanea: chi è il suo ex marito? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il suo nome non vi sarà affatto sconosciuto. Perché anche lui, così come la Botteri, è un famosissimo ed apprezzatissimo giornalista. Ebbene. Stiamo parlando proprio di Lanfranco Pace. I due, come dicevamo precedentemente, non sono più una coppia fissa. Anche se resteranno per sempre legati dalla loro unica figlia, Sarah. Ecco, ma chi è esattamente Lanfranco Pace? Nato il 1 Gennaio del 1947, attualmente sembrerebbe essere giornalista presso La7 e il quotidiano ‘Il Fatto Quotidiano’. Ed anche lui, in tutta la sua carriera, ha trattato di vicende storiche e di cronaca più che importanti.

Diteci la verità: sapevate che l’ex marito di Giovanna Botteri fosse Lanfranco Pace?