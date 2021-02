Giulia De Lellis mostra sui social un anello e scrive “Ho detto sì”: che sia arrivata per lei la famosa proposta nel giorno di San Valentino?

San Valentino si tinge di intrigante mistero quest’anno per i fan di Giulia De Lellis. L’ex fidanzata di Andrea Damante da qualche tempo è ufficialmente in coppia con Carlo Gusalli Beretta. L’amatissima influencer ha voluto giocare un po’ con i suoi follower proprio oggi, giorno degli innamorati e le storie pubblicate sul suo profili Instagram hanno certamente destato sospetti su quanto stesse accadendo tra lei e il suo fidanzato durante questa giornata. Come molte coppie, i due sono stati a pranzo in un ristorante per festeggiare il loro amore e tra i video postati dalla bella Giulia, ce ne sono stati alcuni davvero sorprendenti. Vi sveliamo tutto per filo e per segno.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta: “Ho detto sì”, cosa è accaduto

Come per Andrea Damante, fidanzato con l’attrice Elisa Visari, anche per la De Lellis sembra procedere tutto a gonfie vele con la sua nuova fiamma. Ciò non può farci che piacere, visto che la relazione con Damante era stata abbastanza turbolenta negli ultimi tempi. Ricordiamo che dopo essersi lasciati una prima volta, Giulia aveva deciso di darsi una nuova opportunità prima col cantante Irama e poi con Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez. La fiamma tra lei e Damante sembrava però non essersi del tutto spenta e infatti i due decisero di riprovarci, per poi lasciarsi definitivamente. Tornando ad oggi, la De Lellis si è mostrata sui social in compagnia del suo nuovo amore e nelle storie che ritraggono Beretta, l’influencer mostra la propria mano con un anello molto particolare al dito. A corredo delle immagini, la frase “Ho detto sì”. Nelle storie successive però, alle stesse immagini ha aggiunto “Ho detto sì al primo dopo due antipasti”.

Sembra quindi che la fatidica proposta non sia ancora arrivata, ma non è detta l’ultima parola!