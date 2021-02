Grande gioia per tutto il Regno Unito: Harry e Meghan sono in attesa del loro secondo figlio, la splendida notizia ora è ufficiale.

“Possiamo confermare che il piccolo Archie sarà presto un fratello maggiore. Il Duca e la Duchessa del Sussex sono felici di annunciare di essere in attesa del loro secondo figlio”. E’ la Bbc a riportare lo splendido annuncio fatto da una fonte ufficiale appartenente all’entourage di Harry Windsor e Meghan Markle. Dopo gli svariati rumors che si rincorrevano ormai da giorni, ora la notizia si rivela fondata nonostante manchino ancora commenti da parte degli account ufficiali della Royal Family. Di questa infatti la coppia continua a far parte, anche senza svolgerne le attività. Non si sa ancora se si tratti di un maschietto o di una femminuccia, ma un evento del genere non può portare che gioia ai due coniugi, soprattutto dopo la perdita subita per la gravidanza precedente.

Harry e Meghan di nuovo genitori dopo la dolorosa perdita

Harry Windsor e Meghan Markle, insieme ufficialmente dal giugno 2016, sono sempre stati molto amati in patria e all’estero. L’ex attrice americana ha conquistato tutti fin da subito, forse anche più della cognata Kate. Bellissima e affascinante, la Markle si è mostrata da subito piena di carattere riuscendo ad imporre la sua personalità portando una ventata di freschezza a Buckingham Palace. Convolati a nozze il 19 maggio 2018 nella cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor, Harry e Meghan hanno avuto il loro primo bambino, Archie Harrison, il 6 maggio 2019. Ebbene, il piccolo diventerà presto fratello maggiore: una notizia davvero favolosa anche in considerazione dell’aborto spontaneo avuto dalla Markle a luglio del 2020. A novembre poi il New York Times aveva pubblicato una lettera aperta in cui la duchessa raccontava quel doloroso momento: “Perdere un figlio significa portare un dolore quasi insopportabile, sperimentato da molti ma di cui pochi parlano. Nel dolore della nostra perdita, mio marito e io abbiamo scoperto che in una stanza di 100 donne, 10, 20 di loro hanno sofferto un aborto”.

Facciamo quindi i nostri migliori auguri alla splendida coppia per questa gioia in arrivo, affinché possa colmare il vuoto lasciato da quella dolorosa perdita.