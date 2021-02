In alcune delle sue ultime Instagram Stories, Ilary Blasi ha mostrato il regalo fatto per San Valentino a Francesco Totti: la reazione.

Diciamoci la verità: Ilary Blasi e Francesco Totti formano una delle coppie più simpatiche dello spettacolo italiano. Attivissimi sui loro rispettivi canali social, i due piccioncini non perdono mai occasione di poter rendere partecipi i suoi sostenitori con imperdibili e simpaticissimi siparietti. L’ultimo, ad esempio, è stata condiviso qualche istante sul profilo social ufficiale della conduttrice romana. E, senza alcun dubbio, ha fatto ridere a tutti i suoi sostenitori. Ecco, ma perché? O, per meglio dire, cos’è esattamente successo? Oggi è 14 Febbraio. Oggi è San Valentino. E, come ogni festa degli innamorati che si rispetti, le coppie sono solite scambiarsi dei piccoli pensierini. Che sia il classico simbolo di San Valentino o un regalo tanto desiderato, ciascun coppia è solito rispettare la tradizione. Ed anche la Blasi l’ha fatto, sia chiaro. Proprio qualche istante fa, infatti, la bella romana si è mostrata in compagnia di una sua amica intenta a comprare un pensierino al suo dolce marito. Volete sapere la sua reazione? Come al suo solito, vi assicuriamo, è davvero esilarante. Ma scopriamo ogni cosa insieme.

Ilary Blasi, il regalo di San Valentino per Totti: la sua reazione vi farà ridere

‘Storia di un San Valentino triste’, sono proprio queste le esatte parole che Ilary Blasi scrive sul suo canale instagram Stories prima di raccontare ai suoi followers cosa è accaduto qualche ora fa. Recatasi ad un negozio per comprare il solito pensierino che si regala al proprio innamorato in questo giorno tanto speciale, la conduttrice romana non ha affatto potuto fare a meno di mostrare pubblicamente ai suoi sostenitori la reazione di suo marito, appena aperto il regalo. All’interno di una deliziosa busta, infatti, c’era un piccolo mazzettino di rose finte abbinato ai classici cioccolatini del giorno di San Valentino. Un dolce pensierino, da come si può chiaramente comprendere. Che, però, ha provocato un’immediata ed esilarante reazione di Francesco Totti. Appena visto il suo regalo, infatti, l’ex capitano giallorosso ha guardato sua moglie. E, con tutta la schiettezza di questo mondo, ha detto: ‘Ma vattene a f***o, Ilary’. Ovviamente, sia chiaro: il campione romano stava soltanto giocando.

Insomma, un piccolo mazzettino di rose con cioccolatini: è questo il regalo che Ilary Blasi ha fatto a suo marito. Ma non è affatto finita qui. Subito dopo l’episodio esilarante, la conduttrice romana ha mostrato delle immagini davvero deliziose. E che, soprattutto, rappresentano la sorpresa ricevuta per il giorno di San Valentino.

Chi di voi non vorrebbe ricevere una sorpresa del genere?