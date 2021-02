In questa foto è soltanto una ragazza, ma oggi è un’attrice dal talento incredibile, sempre pronta a mostrare la sua schietta personalità.

E’ sicuramente un’attrice straordinaria la ragazza presente in questa foto appena mostrata, anche se, allora era giovanissima. Il suo talento già iniziava a farsi spazio. Lo scatto è stato pubblicato sul suo seguitissimo profilo instagram, allietando i follower e rendendoli partecipi di un momento della sua vita. Osservate bene, lo sguardo non è affatto cambiato, con i suoi occhi grandi e i lineamenti decisi ed eleganti. A quanto pare, stando alle sue parole, riportate in didascalia, in questa immagine aveva 12 anni. Ebbene, avete capito di chi si tratta? Non è affatto difficile, dato che il suo cambiamento non è così evidente, è percepibile la somiglianza.

Era soltanto una ragazza in questa dolcissima foto, ma oggi è un’attrice amatissima e seguitissima

Sono tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che amano pubblicare foto in cui appaiono da giovani o addirittura da bambini, sul proprio profilo instagram. Un modo non solo di allietare i follower con scatti risalenti ad un tempo passato, ma anche per rivivere attimi indimenticabili vissuti in un periodo della vita trascorsa. L’attrice presente in questa foto ha pubblicato lo scatto sul suo profilo instagram e ha allietato i suoi follower. Molti infatti, sono stati i messaggi ricevuti, tutti ovviamente apprezzamenti: molti utenti hanno manifestato espressamente la sua bellezza. E allora, avete capito chi è fotografata nello scatto? Ebbene, è proprio lei, l’amatissima Asia Argento, attrice, regista, sceneggiatrice, scrittrice, cantante e importante personaggio della televisione italiana: davvero un talento poliedrico il suo! Noi siamo costantemente ammaliati dalla sua forte passione, e dalla sua personalità tanto schietta e prorompente. Asia è un vulcano di energia! Oltre ad essere talentuosa, è anche di una bellezza che lascia senza fiato, non trovate?

Già da piccola, era bellissima, ma oggi la sua avvenenza è esplosa. Come abbiamo anticipato, e come lei stessa ha riportato in didascalia, allora aveva 12 anni. Asia Argento, proprio nella giornata di oggi, domenica 14 febbraio, sarà presente nella nuova puntata del seguitissimo programma Domenica In, e sicuramente saprà sorprenderci con un’emozionante intervista, in cui racconterà la sua vita attraversata da un difficile passato. Non solo, a quanto pare, non sarà da sola, ma con lei presente il grandissimo Dario Argento, suo padre. Ebbene, una puntata da non perdere!