Ospite a Live – Non è la D’Urso, Francesco Baccini ha l’occasione di incontrare faccia a faccia Guenda Goria: scoppia il caos in studio.

A Live – Non è la D’Urso, uno scontro attesissimo: Francesco Baccini e Guenda Goria hanno avuto finalmente l’occasione di confrontarsi sulla questione Maria Teresa Ruta. Come tutti sanno, il cantante è tornato alla ribalta ultimamente per le dichiarazioni fatte dall’ex concorrente del GF Vip. Durante una delle ultime puntate del reality di Canale 5, la bionda giornalista, sollecitata da Alfonso Signorini, aveva infatti raccontato di aver avuto un flirt in passato proprio con Baccini. Secondo la Ruta, tra i due sarebbe successo qualcosa durante una sera di tanti anni fa incui lei lo aveva invitato a guardare insieme il Festival di Sanremo. Precedentemente lo avrebbe invece invitato a cena per aiutare la figlia Guenda nello studio del pianoforte. Baccini, però, avrebbe una versione un po’ diversa dell’aneddoto in questione.

Francesco Baccini e Guenda Goria: scontro tra i due a Live – Non è la D’Urso

Invitato ad una puntata del GF Vip per replicare, Baccini ha raccontato che quella sera di tanti anni fa, lui e Maria Teresa Ruta sarebbero stati interrotti nelle loro innocenti effusioni da un uomo e non dalla figlia Guenda, all’epoca adolescente. La Ruta, visibilmente imbarazzata da tale dichiarazione, non ha smentito ed ha spiegato che l’uomo a cui il cantante faceva riferimento era una persona che per diversi anni è rimasta accanto a lei dopo la separazione da Amedeo Goria. In studio a Live – Non è la D’Urso, Guenda Goria è intervenuta avendo uno scontro acceso con Francesco Baccini. La pianista, con la sua solita eleganza, ha chiaramente detto la sua opinione. E non ha fatto altro che esprimere il suo pensiero, dato che, fino a questo momento, non aveva avuto modo di poterlo guardare nei occhi.

I toni si sono parecchio alzati in studio, ve lo assicuriamo. A nulla, però, sono valse le cordiali parole di Guenda. Perché Baccini, dopo un po’ dall’inizio del confronto, ha preferito interrompere il tutto.