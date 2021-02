GF vip, Maria Teresa Ruta torna sui social dopo l’eliminazione: le prime parole dell’ex concorrente sono piene di emozione.

Venerdì, 12 febbraio, c’è stata una nuova puntata del Grande Fratello Vip, e non sono mancati i colpi di scena. Il reality va avanti da settembre, e nonostante i mesi trascorsi continua ad essere seguitissimo. Infatti, il suo termine doveva aver luogo ad inizio dicembre, ma è stato deciso per il suo prolungamento. Come affermato da Alfonso Signorini, avrà definitivamente fine il 1 marzo. Nonostante le perplessità, i vipponi hanno deciso di restare in casa e proseguire il percorso all’interno del reality. Sappiamo, sono state settimane queste trascorse, in particolare le ultime, toccate dalla notizia della scomparsa del fratello di Dayane Mello, ed in seguito, dalla squalifica di Alda D’Eusanio. Le sue parole hanno destato non poco caos. Il reality ha avuto il suo continuo, e nella puntata di lunedì scorso, ci sono state varie turbolenze, che hanno visto coinvolta Maria Teresa Ruta. Il tutto ha portato alla sua nomination, fino a venerdì. Purtroppo, la bella giornalista è stata eliminata. Dopo giorni di silenzio, è tornata sui social: ecco le sue prime emozionanti parole.

Maria Teresa Ruta dopo l’eliminazione, torna sui social: le prime parole per i suoi migliaia di fan

Come abbiamo anticipato, Venerdì 12 febbraio c’è stata l’eliminazione di Maria Teresa Ruta, che ha destato non pochi dubbi, e tante perplessità. Infatti, sappiamo, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è riuscita a superare numerosi televoti. Purtroppo, l’ultimo ha portato alla sua uscita dalla casa del reality, e non sono mancate le polemiche. Infatti, la figlia di Maria Teresa, Guenda Goria, ex concorrente, ha manifestato prontamente la sua disapprovazione per l’uscita di sua madre, ritenendo ingiusta tale eliminazione, dato che meritava la finale come tutti gli altri. Anzi, ha affermato che c’è stato nei suoi confronti un forte accanimento. Sono passati pochi giorni, e finalmente Maria Teresa Ruta è tornata sui social, e ha lasciato un messaggio. “Ciao, sono qui, sto bene, ma sapete che ci vuole tempo per riprendermi un po’. Sono stata sommersa di messaggi. Grazie di tutto questo enorme affetto, siete tantissimi,. La Ruta è con voi!”, ha riportato attraverso delle storie la donna.

Queste le prime parole appena giunte, che hanno subito destato grande attenzione dei suoi tantissimi fan. Maria Teresa con la sua prorompente personalità ha conquistato davvero tutti!