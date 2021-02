Quando inizia il serale di Amici 20? Svelata la data ufficiale delle nuove puntate in prima serata.

È uno dei talent show più amato dal pubblico, oltre ad essere il più longevo della nostra tv. Parliamo di Amici di Maria De Filippi, che è giunto ormai alla ventesima edizione! Un’edizione davvero scoppiettante: gli allievi che formano la classe di quest’anno sono davvero fortissimi. Ma, come sempre, non tutti accederanno alla tanto agognata fase finale! Una fase che, anche quest’anno, si svolgerà in prima serata. Nella puntata di ieri, abbiamo iniziato a sentire il profumo del serale: ad alcuni candidati al serale, tra cui Sangiovanni e Samuele, sono state consegnate maglie color oro, ma bisognerà attendere ancora un po’ per scoprire chi riuscirà ad accedere al serale. Nel frattempo, tutti si staranno chiedendo: quando inizierà il serale? Ebbene, la data è stata svelata da Tv Blog e ve la comunichiamo subito. Piccolo spoiler: anche quest’anno andrà in onda di sabato!

Quando inizia il serale di Amici 20? Ecco la data ufficiale della prima puntata

Manca davvero poco alla fase più interessante di Amici. Anche quest’anno la fase finale del talent show si svolgerà in prima puntata, con nove ricchissime puntate che costituiranno il tanto atteso serale. Un serale che tutti gli allievi mirano a raggiungere, ma, purtroppo, i posti non bastano per tutti! I concorrenti hanno circa un mese per mettercela tutta e convincere i prof di meritare un posto al serale. Serale che si avvicina sempre di più! Come anticipa TV Blog, anche quest’anno si andrà in onda di sabato sera e la data della prima puntata è già stata svelata. Sarà sabato 20 marzo, ovviamente in prima serata, su Canale 5! Un serale che sarà composto da nove puntate, durante le quali cantanti e ballerini si sfideranno con un unico obiettivo: quello di raggiungere il gradino più alto del podio! Non ci resta che scoprire chi tra gli allievi riuscirà a conquistare la desiderata felpa color oro del serale. Manca circa un mese e i ragazzi dovranno superare diversi step prima di ottenere il posto. E voi, chi vorreste vedere nella fase finale del talent?

Nel frattempo, in attesa del serale, Amici continuerà ad andare in onda ogni sabato pomeriggio alle ore 14.00 e tutti i giorni col day time, alle ore 16.10, subito dopo Uomini e Donne.