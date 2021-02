A distanza di pochissimi giorni dalla tragica scomparsa della sua nonna, Stefano De Martino ha voluto raccontarla con parole da brividi.

Quello che, da circa una settimana, Stefano De Martino sta vivendo, senza alcun dubbio, non è uno dei periodi più felici e splendenti. Nonostante il suo successo lavorativo aumenti sempre di più e il suo programma del Martedì sera conquista sempre di più, l’ex ballerino di Amici sta facendo i conti con l’immenso dolore per una tragica scomparsa subita. Poco più di una settimana fa, a causa di una caduta in casa, la cara e dolce nonna di Stefano De Martino è venuta a mancare. Non sappiamo cosa sia esattamente successo, sia chiaro. Fatto sta che una delle più grandi fan del conduttore napoletano è scomparsa. È proprio per questo motivo che Stefano, nel corso della sua ospitata a ‘Ciao Maschio’, programma di Nunzia De Girolamo in onda ogni sabato, non ha affatto potuto fare a meno di raccontarla con delle parole davvero da brividi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Stefano De Martino ricorda la sua nonna: parole davvero da brividi

Seppure, dopo il tragico lutto, Stefano De Martino sia ritornato sui social con un dolce messaggio ai suoi fan, l’ex ballerino di Amici non aveva mai parlato pubblicamente della morte di sua nonna. Lo ha fatto, però, nel corso della sua ospitata a ‘Ciao Maschio’. Per la prima puntata del suo programma, Nunzia De Girolamo non ha potuto fare a meno di ospitare uno dei personaggi televisivi più influenti ed amati di questo momento. È proprio in quest’occasione, quindi, che Stefano ha parlato di sua nonna. Rivolgendole, come dicevamo precedentemente, delle vere e proprie parole da brividi. ‘Mia nonna mi ha dato un riferimento rispetto al mondo femminile, classico esempio di una donna molto forte con un potere decisionale subliminale’, ha detto Stefano, ricordando la signora Elena. Parole, da come si può chiaramente comprendere, davvero significative. E che, soprattutto, rendono chiaro a tutti quando Stefano sia stato profondamente legato alla sua dolce nonna.

Siamo vicini al dolore di Stefano De Martino!