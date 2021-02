Jo Squillo ha confessato del difficile dramma, infatti, ospite a Verissimo, ha rivelato di essere vittima di stalking.

Una nuova puntata di Verissimo è andata in onda proprio ieri, sabato 13 febbraio, e come sempre i colpi di scena non sono mancati. Infatti, sono stati molti gli ospiti presenti che hanno manifestato in emozionanti interviste confessioni inaspettate, che hanno lasciato la stessa conduttrice, Silvia Toffanin, senza parole. Anche se, come sappiamo, la bellissima presentatrice sa sempre come riportare la sua vicinanza ai personaggi presenti in studio, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, dove non è possibile avere contatti ravvicinanti. Nella puntata andata in onda, c’è stata anche la seguitissima Jo Squillo, che nel corso dell’intervista ha espresso il dramma vissuto. Infatti, stando alle sue parole, la donna si è ritrovata ad essere vittima di stalking.

Jo Squillo, l’ha svelato per la prima volta: vittima di stalking, dramma difficile

Una puntata ricca di emozioni, dove ovviamente non sono mancate le risate, questa appena trascorsa dell’amatissimo programma Verissimo, che vede la conduzione della bella Silvia Toffanin. Tra gli ospiti presenti, lei, Jo Squillo, cantautrice e conduttrice televisiva, che ha ripercorso insieme alla Toffanin, la sua vita, professionale e privata. Infatti, l’artista ha manifestato nel corso dell’intervista il dolore per la perdita dei suoi genitori, morti a distanza di poco tempo uno dall’altro. Un dolore attraversato, e logorato ancora di più dalla malattia, fino alla scomparsa. Jo Squillo però ha anche manifestato il dramma che l’accompagna, rivelando per la prima volta di essere vittima di Stalking. “E’ una piaga quotidiana, ti snerva, ti stanca, ho un paio di persone che mi chiamano. E’ veramente bruttissimo. Ci sono donne che hanno subito molto di più, e in qualche modo me ne faccio una ragione. Ho provato a denunciare, il problema è che mi sono sentita rispondere che se non ci sono prove di morte o tentato omicidio, non è possibile l’intervento”, queste le parole della cantautrice, che hanno lasciato anche Silvia senza parole, e amareggiata.

“Mi telefonano e mi dicono brutte cose, che mi hanno seguito, che mi hanno visto. Non ho paura“, ha dichiarato Jo Squillo, dimostrando ancora una volta la sua forte personalità: “Non mi faccio condizionare dalla paura”.