Con le sue imitazioni, Vincenzo De Lucia ha impressionato tutti, ma il napoletano ha una fidanzata? Cosa occorre sapere sulla vita privata.

È stata la vera e propria scoperta della scorsa edizione di Made in Sud, Vincenzo De Lucia. Talvolta nei panni di Maria De Filippi ed altre volte ancora vestito da Mara Venier, il simpaticissimo imitatore napoletano ha, senza alcun dubbio, conquistato le simpatie davvero di tutti. E, badate bene, lo sta continuando a fare. Ospite fisso del programma di Stefano De Martino del Martedì sera, il buon De Lucia sa sempre come far divertire e sorridere il suo caro pubblico italiano. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato tutte le sue imitazioni che sono entrate, in un vero e proprio batter baleno, nel cuore di tutti. Siete curiosi, però, di sapere qualcosa sulla sua vita privata? In particolare, Vincenzo De Lucia ha una fidanzata? Scopriamo tutto quello che occorre sapere.

Vincenzo De Lucia ha una fidanzata? La vita privata del comico

Oltre a riconoscere il suo talento nell’imitare le voci più ambite ed apprezzate della televisione italiana, cosa sappiamo esattamente di Vincenzo De Lucia? In particolare, cosa sappiamo della sua vita privata? Così come la sua carriera ricca di successi ed imitazioni davvero incredibili, anche la sfera sentimentale può dirsi piena di amore? Siete proprio curiosi di saperlo? Purtroppo, dobbiamo deludervi! Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che sia davvero impossibile stabilire se Vincenzo De Lucia abbia una fidanzata oppure no. Non si sa, quindi, se il suo cuore sia impegnato. Oppure no. Il buon napoletano, infatti, sembrerebbe essere molto riservato. E, soprattutto, molto geloso della sua privacy. Anche sul suo canale Instagram, che, tra l’altro, conta numerosi followers, non siamo riusciti a carpire nulla di particolare. Seppure sia molto attivo, infatti, Vincenzo De Lucia non lascia trasparire praticamente niente sulla sua sfera privata. Ci sarà, quindi, qualcuno che ha rapito il suo cuore? Non ci resta che scoprirlo!

