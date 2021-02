Anticipazioni Grande Fratello Vip, lunedì 15 febbraio: un confronto di fuoco e la nomina del terzo finalista.

Questa sera ci sarà una nuova puntata del Grande Fratello Vip, e come sempre i colpi di scena non mancheranno. Ogni volta, sono presenti nella diretta forti scontri e incredibili confessioni, che lasciano il pubblico senza parole. Venerdì scorso, c’è stata l’eliminazione di Maria Teresa Ruta, che ha destato una certa attenzione. Infatti, la giornalista dopo aver superato numerose nomination, è stata definitivamente eliminata. Sappiamo, la diretta è stata attraversata da un turbinio di emozioni, e al centro proprio lei, la Ruta. Diverse clip hanno mostrato quanto avvenuto in settimana, e le parole che Stefania Orlando e Tommaso Zorzi hanno avuto nei suoi confronti. Una volta terminata la puntata, i concorrenti si sono mostrati alquanto turbati. In particolare, Tommaso ha tentato di uscire dalla porta rossa. Non solo, l’atmosfera in casa si fa sempre più ‘bollente’. A quanto pare, a destare un forte interesse, l’intesa nata tra Rosalinda e Andrea Zenga; sembra proprio che i due non si nascondino più. Ebbene, cosa succederà questa sera? Ecco svelate le anticipazioni.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornate–>> clicca qui

Anticipazioni Grande Fratello Vip, 15 febbraio 2021: un confronto tanto atteso, e il terzo finalista di questa edizione

Mancano poche ore, e questa sera ci sarà una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il reality sta conquistando letteralmente tutti. I concorrenti, con le loro forti e contrastanti personalità sono continuamente in scontro, ma ovviamente non mancano le carezze e gli abbracci. Questi giorni sono stati turbolenti, e attraversati da diversi dubbi. In particolare, quelli di Rosalinda hanno animato i telespettatori, dato che dopo un primo avvicinamento a Zenga, è crollata. Ma proprio ieri, fra i due è scattato qualcosa! Ebbene, nella puntata che andrà in onda questa sera, sicuramente ampio spazio sarà dedicato a questa nuova ‘coppia’. Ovviamente, si parlerà di tutte le dinamiche che hanno fatto parte di questi giorni, dagli scontri alle discussioni. E sembrerebbe, essere in arrivo un confronto inaspettato, ma tanto atteso dal pubblico. Infatti, Maria Teresa Ruta, dopo l’eliminazione, potrebbe avere un acceso ‘scontro’ con Tommaso, o anche con Stefania. Dato che con entrambi ha avuto, nei giorni prima dell’uscita, forti screzi. Sarà davvero così? Ovviamente non abbiamo ancora certezza, dalla pagina ufficiale del Gf Vip, ancora non è trapelato nulla. Ogni volta, ci sono varie sorprese ad animare l’atmosfera in casa, e molto probabilmente, anche nella puntata che andrà in onda tra poche ore, qualcuno dei concorrenti potrebbe provare una grande emozione, o addirittura, potrebbe essere scosso da un forte scontro!

E ancora, finalmente sarà decretato il terzo finalista. Al televoto ci sono Tommaso Zorzi, Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta: il pubblico chi avrà scelto? Lo scopriremo solo questa sera, guardando la nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip: tenetevi pronti, perchè sarà una diretta ricca di colpi di scena!