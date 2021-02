Anticipazioni Un posto al sole, puntata di lunedì 15 febbraio: Alberto rischia di essere scoperto, la relazione con Barbara verrà a galla?

Una nuova puntata dell’amatissima soap opera Un posto al sole andrà in onda questa sera, lunedì 15 febbraio, e come sempre i colpi di scena non mancheranno. Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad una trama sempre più avvincente, colpita da partenze improvvise e rivelazioni inaspettate. Nelle puntate precedenti abbiamo visto il nascere di un rapporto turbolento tra Silvia e Michele, scossi dall’aggressione che li ha visti protagonisti. In particolare, la donna si è scagliata contro il giornalista, dopo la sua non identificazione del presunto criminale che li ha aggrediti. Non è mancata l’attenzione intorno alla storia di Clara e Alberto. La ragazza, dopo le pressioni di quest’ultimo ha deciso di non partecipare al gala del Circolo, e così l’avvocato è andato da solo, accompagnato da Barbara: cosa succederà?

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Anticipazioni Un posto al sole, lunedì 15 febbraio: Alberto rischia grosso, la situazione è sempre più difficile

Mancano poche ore e finalmente andrà in onda una nuova puntata di Un posto al sole. La soap da anni conquista un successo incredibile. Il tutto si deve ovviamente non solo agli attori presenti, tutti eccezionali talenti, ma anche alla trama. In particolare, in queste ultime settimane, si è presentata sempre più avvincente, e anche questa sera non ci deluderà. Ebbene, nella nuova puntata, vedremo un Alberto sempre più turbato. L’avvocato si è presentato al gala del Circolo da solo, e ad accompagnarlo costantemente lei, Barbara, che sembra non volerlo lasciare un attimo. L’uomo, per questo, comincerà ad essere invaso dai timori di poter essere scoperto. Clara verrà a conoscenza del rapporto passionale tra Alberto e Barbara? Intanto Vittorio e Patrizio hanno rinunciato al sogno di poter vivere da soli, dato che il seminterrato di Alberto è stato affittato a Samuel. I due, però, dovranno fare i conti con un vicino rumoroso. Per questo, decidono di dare avvio alla loro vendetta: daranno al ragazzo una bella lezione!

Continua il dissidio tra Cerruti e la sorella. Il vigile è riuscito finalmente a riavvicinarsi a Sarti, ed insieme hanno organizzato una meravigliosa cenetta. Una serata turbata dall’arrivo della donna, appunto la sorella di Salvatore. Quest’ultima si metterà in mezzo al rapporto fra Cerri e il medico, e cercherà in tutti i modi di far aprire, secondo il suo parere, gli occhi al fratello. Ebbene, rischierà di combinare qualche guaio? Staremo a vedere!