Antonella Elia è l’attuale opinionista del GF Vip, ma sapete proprio tutto della sua vita privata? Chi sono stati i suoi amori.

Dapprima come concorrente del GF Vip, di Temptation Island Vip ed, in seguito, come opinionista del medesimo reality di Canale 5, la bellissima e simpaticissima Antonella Elia è la vera e propria rivelazione televisiva di quest’ultimo anno. Sempre puntuale e precisa in tutti gli interventi che fa, l’ex volto noto di Non è la Rai continua a cavalcare l’onda del successo. Dal pubblico italiano, lo sappiamo benissimo, la bellissima Elia è davvero apprezzatissima. E sul suo canale social ufficiale, vi assicuriamo, è davvero seguitissima. Ecco, ma cosa sappiamo della sua vita privata? In diversi nostri articoli, vi abbiamo parlato del suo dramma e della difficile infanzia vissuta, ma sapete ogni cosa sulla sua sfera sentimentale? Recentemente, lo sappiamo benissimo, è stata la fidanzata di Pietro Dalle Piane. Ma cosa sappiamo, invece, dei suoi amori passati? Scopriamo insieme ogni cosa.

Antonella Elia, la vita privata: sapete chi sono i suoi ex amori?

Il Lunedì e il Venerdì, lo sappiamo benissimo, Antonella Elia è una presenza fissa della sera di Canale 5, ma cosa sappiamo esattamente della sua vita privata? Come dicevamo precedentemente, della sua difficile infanzia e giovanezza sappiamo davvero ogni cosa. Vi siete mai chiesti, però, cosa sappiamo della sua sfera sentimentale? Poco meno di un anno fa, l’ex concorrente del GF Vip ha preso parte al programma Temptation Island in compagnia del suo fidanzato di allora, perché adesso sembrerebbe che si siano lasciati, Pietro Delle Piane. Ma della sua vita sentimentale pregressa, invece, cosa sappiamo? Purtroppo, non abbiamo alcuna notizia in merito da darvi. Proprio in quest’ambito, infatti, sembrerebbe che la Elia sia particolarmente riservata. Certo, sappiamo che prima dell’attore calabrese, la bella Antonella sia stata fidanzata con Fabiano, ancora prima di lui, però, non sappiamo davvero nulla.

Purtroppo, sono soltanto queste le uniche notizie che abbiamo a disposizione. E, badate bene, sono informazioni che la stessa Antonella Elia ha voluto rendere pubbliche. Se ci fosse qualche altra storia d’amore al di là di queste due, purtroppo, al momento non possiamo svelarvelo.