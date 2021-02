Ospite ieri sera a Che tempo che fa, Maurizio Costanzo rivela interessanti retroscena sulla propria carriera e sulla moglie Maria De Filippi.

Maurizio Costanzo non ha certo bisogno di presentazioni: il celebre giornalista romano ha alle spalle una carriera davvero eccezionale iniziata a soli 18 anni. Decine e decine i programmi televisivi di cui è stato autore e le collaborazioni con le più importanti testate giornalistiche italiane. Sua moglie Maria De Filippi non è certo da meno in quanto a fama e successo. La conduttrice è una vera regina della tv nostrana e fu proprio il marito a lanciare la sua spettacolare carriera. Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, Costanzo ha raccontato i suoi esordi nel giornalismo e come ha capito l’attitudine di Maria alla televisione.

Maurizio Costanzo: “Maria De Filippi era adatta alla tv, ecco perché”

“Volevo fare il giornalista sin da bambino e non ho mai cambiato idea, perché era quello che volevo fare. A Paese Sera, girai un’agenzia del giro di Belgio al mio caposervizio e lui mi mise in firma come ‘Dal nostro inviato, Maurice Costance'”, ha raccontato a Fazio il famoso conduttore per poi lasciarsi andare a più di una rivelazione: “Come faccio a ricordarmi tutto del mio lavoro e di quelli che ho intervistato? Ma perché sono anziano e quindi vivo di passato. Tu non ricordi le interviste che fai perché sei ancora giovane, vivi di futuro. Ho imparato dai talk show americani, ho imparato tantissimo. La prima cosa che ho imparato è che lì avevano uno che gestiva le persone tra il pubblico. Quelle più carine, andavano nei punti in cui finiva l’inquadratura. Quelle orrende, le spostavano tutte. Dai talk show americani ho imparato anche che l’orchestra in studio andava forte. E mi sono inventato Demo Morselli”. E sulla bravissima consorte, Costanzo ha rivelato come capì che Maria era adatta a fare tv: “Io ho capito che Maria poteva fare tv perché mi fece un riassunto perfetto di Simenon. Non mi sono sbagliato”.

Che dire, lo strepitoso successo ottenuto dalla De Filippi da oltre vent’anni non fa che confermare quanto dichiarato da suo marito.