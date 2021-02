Tutto ciò che c’è da sapere su Marco Palvetti, tra gli attori della serie Il commissario Ricciardi: dettagli e curiosità sulla sua vita.

La maggior parte di noi lo ricorda nel ruolo del boss Salvatore Conte nelle celeberrima serie tv Gomorra, tratta dal libro di Roberto Saviano. Il suo talento gli ha aperto le porte di un successo incredibile perché non serve essere esperti di recitazione per accorgersi che attori come lui ce ne sono pochi. Stiamo parlando di Marco Palvetti, nato a Pollena Trocchia il 23 aprile 1988. Nonostante la giovane età, nel 2014 diede il meglio di sé nell’interpretazione di quel ruolo così fondamentale per la prima stagione della serie. Ora lo ritroviamo su Rai 1 nella fiction Il commissario Ricciardi. Scopriamo quindi qualche curiosità su Marco Palvetti, quali altri ruoli ha interpretato, se ha una compagna e tanto altro.

Marco Palvetti, tutte le tappe della sua splendida carriera: dove l’abbiamo visto recitare

Nonostante da bambino desiderasse diventare un campione di calcio, Palvetti si accorge molto presto di avere una grande passione per la recitazione. Decide quindi di seguire questa strada e va a studiare a Roma presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico. Debutta nel 2005 nella serie tv di Rai 3 La squadra. Nel 2009 appare per la prima volta sul grande schermo nel film Il grande sogno, per la regia di Michele Placido, recitando accanto a Riccardo Scamarcio e Jasmine Trinca. Ma l’anno del grande successo sarà il 2014 quando interpreta Salvatore Conte in Gomorra – La serie. Nel 2019 lo troviamo in Nati 2 volte di Pierluigi Di Lallo mentre nel 2020 è il protagonista del film Il caso Pantani di Domenico Ciolfi, interpretano appunto il famoso ciclista. Dopo la sitcom Camera Café ed il film per la tv In punta di piedi, Palvetti ha partecipato alla serie tv anglo-italiana I Medici – Nel nome della famiglia e nella serie Diavoli. Ora stiamo ammirando Palvetti nel ruolo del poliziotto Raffaele Falco, ne Il commissario Ricciardi, in onda anche stasera su Rai 1 con una puntata imperdibile. Appassionato di trekking, palestra, ciclismo e trail running, Marco Palvetti è molto riservato e non è noto se abbia o meno una compagna.

E voi vedrete Il commissario Ricciardi stasera?