L’amatissimo ex insegnante di Amici l’ha appena annunciato: diventerà padre per la seconda volta!

Amici è un talent show seguitissimo, che vede la formazione di ballerini e cantanti. A seguirli in questo lungo e tortuoso percorso gli insegnanti di ballo e di canto, ed i professionisti scelti. Il programma è tanto amato, e per questo lo sono anche i partecipanti. I telespettatori si mostrano completamente presi da quanto avviene all’interno della scuola più spiata d’Italia dato che i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Da pochissimo, però, a destare grande attenzione, e un grande entusiasmo, è stata una notizia inaspettata: l’ex insegnante di Amici diventerà padre per la seconda volta!

Diventerà padre per la seconda volta: l’ex insegnante di Amici l’ha appena annunciato

Come abbiamo anticipato, l’amatissimo ex insegnante di Amici diventerà padre per la seconda volta. L’annuncio è stato dato sul suo profilo instagram e ha subito riscosso grande gioia. Ma esattamente di chi parliamo? Ebbene, del talentuoso Kledi Kadiu, ballerino, insegnante ed attore. Kledi ha riportato il lieto evento sui social, con un’immagine meravigliosa, in cui mostra l’ecografia insieme a sua moglie Charlotte Lazzari, ballerina e insegnante di yoga, con la quale ha avuto una figlia, Lea, nata nel 2016: “La famiglia sta per allargarsi! Ad agosto arriverà una nuova gioia“, ha scritto in didascalia. Il ballerino è stato docente di Amici per diversi anni, ma ha svolto anche il ruolo di professionista, riscontrando ogni volta un certo successo. Un talento innato il suo, che ha colpito il pubblico fin da subito.

La sua bravura non può non passare inosservata. Kledi possiede la forte capacità di immergere chi lo guarda in tutti i movimenti portati in scena: siamo ammaliati dalle sue forti capacità. Ma ovviamente la sua carriera è un’esplosione di successi, sono tantissimi i programmi che hanno visto la sua presenza e che gli hanno donato una grande notorietà. Sui social, è tanto seguito, il suo profilo conta ben oltre i 200 mila follower, e proprio qui ha manifestato il meraviglioso evento. L’annuncio della nascita di un nuovo figlio ha destato non poco entusiasmo da parte dei suoi tantissimi follower, e non solo. Una grande nuova gioia è in arrivo!